Enterate, en esta nota, la razón por la que Papo no estará en la FMS Argentina 2023.

¿Por qué Papo no estará en FMS Argentina?

Se confirmaron todos los competidores que estarán en la próxima temporada de la FMS y una de las noticias más importantes que se conoció tras esto es la ausencia de Papo, flamante campeón de la liga argentina.

De esa manera, te contamos, a continuación, cuáles fueron las razones por la que Alejandro Andrés Lococo no seguirá compitiendo en esta competencia de freestyle.

¿Por qué Papo no estará en FMS Argentina?

Al anunciarse los participantes de Urban Roosters (organizadora de las FMS), Papo MC utilizó su cuenta de Twitter (@PapoMcArg) para referirse a lo acontecido: "Bueno por lo que veo en el flyer no estoy en FMS . Fue un placer pasar por la liga, la copa no me la quita nadie y los momentos tampoco. Éxitos a los competidores y a la organización".

Cabe recordar que horas antes de esto, el rapero había confirmado que le realizó una contraoferta a la FMS para seguir compitiendo. Sin embargo, nunca obtuvo respuestas y se enteró por las redes que no continuará en la liga, sin una justificación.

El oriundo de Mar del Plata estuvo en cada una de las cuatro temporadas de la FMS Argentina (dos subcampeonatos, un tercer puesto y un título).