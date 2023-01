El 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, se produjo el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa, por parte de ocho rugbiers. Sin embargo, antes de conocerse eso, estos habían incriminado a Pablo Ventura.

+¿Qué pasó con Pablo Ventura?

Ventura, quien es remero, había sido detenido de inmediato. Luego, lo absolvieron ya que todas las pruebas aportadas confirmaron que el joven esa fecha se encontraba lejos del lugar donde mataron a Fernando. De hecho, en el momento del crimen, estaba cenando con su padres en la localidad de Zárate.

Actualmente está sobreseído de la causa y se conoció que demandó al Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial bonaerense por 10 millones de pesos como resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos.

Por otra parte, formará parte del juicio en contra de Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Cinalli, ya que deberá declarar.

+¿Cuándo declarará Ventura en el juicio?

Ventura tendrá participación en la tercera jornada del juicio oral, donde declarará como uno de los testigos. En ese día, será uno de los testimonios más importantes. Además, José María Ventura -su padre- también lo hará, pero en la decimoprimera.

+¿Qué dijo Pablo Ventura del caso?

En una entrevista que le había dado a la Agencia Télam, Ventura habló del caso: "Me dijeron que solamente tenía que ir a testificar a Campana, recién ahí me dijeron que debían llevarme a Villa Gesell. Yo no sabía nada de lo que había pasado. Al llegar allá, me contaron que me acusaban de asesinato. Fue una situación horrible".

Y continuó: "Estuve en una celda totalmente solo. El primer día fue horrible, todos me miraban como si yo fuera el asesino".