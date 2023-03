La FMS Argentina 2022 tuvo su última jornada el pasado sábado, 4 de marzo, en el Complejo Art Media (Buenos Aires) y, con esto, se confirmaron los competidores que descendieron de la liga.

Además, por otra parte, Papo MC obtuvo el resultado que necesitaba ante Larrix (cayó en réplica) y pudo ganar, de una vez por todas, la competencia que tanto anheló: cabe recordar que estuvo en las puertas del título en las primeras tres ediciones.

De esta manera, te contamos, a continuación, cómo se definió la lucha por la permanencia y todos los detalles que se deben conocer al respecto.

+Resultados de la jornada 11 de FMS Argentina

Sara Socas le gano a G Sony (exhibición)

le gano a (exhibición) Naista le ganó a Tata

le ganó a Nacho le ganó a Katra tras réplica

le ganó a tras réplica Klan le ganó a Wolf

le ganó a Stuart le ganó a Zaina

le ganó a Mecha le ganó a MP

le ganó a Larrix le ganó a Papo tras réplica

+¿Quiénes descendieron en la FMS Argentina 2022?

Tras estos resultados, los competidores que no diran presente en la próxima temporada son Tata y Wolf. Por otra parte, Zaina (vs. Mito) y Katra (vs. Dac) tendrán que disputar el play-off para buscar mantenerse en la liga.

+Tabla de posiciones de la FMS Argentina