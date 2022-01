El Lollapalooza Argentina 2022 llega al país con su séptima edición luego de dos años el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo de 2022 en el Hipódromo de San Isidro.

Como es de esperarse, el evento tendrá artistas de música tanto nacionales como internacionales. En esta edición los protagonistas serán Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus y A$AP Rocky, entre más de 100 bandas y solistas.

Para estas fechas se estima que haya más de 300 mil personas y el protocolo de acceso será informado en una fecha más próxima al evento según las normativas vigentes que haya. A continuación, te contaremos el listado de artistas completos para el show:

Viernes 18

Miley Cyrus , A$AP Rocky , Alesso , Duki Bizarrap , C. Tangana ,WOS , Marina , A Day To Remember, Turnstile ,Deorro , Louta ,Emilia ,FMS , Alok Boombox Cartel, Seven Kayne ,Dillom 070 Shake ,Natalie Perez, Tai Verdes Sael ,Chita , Axel Fiks , Bruses ,La Joaqui , Ainda , Rosario Ortega ,Falke 912 , Zenon Pereyra ,Bianca Lif ,Limon.

Sábado 19

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Khea , Kehlani ,Nicki Nicole, Justin Quiles, LP Litto Nebbia Él Mató a un Policía Motorizado , Chris Lake King Gizzard & the Lizard Wizard , Ashnikko , Dani Ribba , JXDN , FMS , Natanael Cano ,Pabblo Vittar , Marc Seguí , Derby Motoreta's ,Burrito Kachimba , Taichu , Kiddo Toto ,Clara Cava , Girl Ultra , Ghetto Kids , Molok0 , Chiara Parravicini , wiranda johansen Lucia Tacchetti ,D3FAI.

Domingo 20

Foo Fighters , Martin Garrix , Babasónicos , Janes Addiction , Jhay Cortez Tiago PZK , L-Gante , Kaytranada , Phoebe Bridgers , Alessia Cara , Idles , Remi Wolf ,Channel Tres , Emmanuel Horvilleur , ACRU , FMS , Kaleb Di Masi Alan Gomez , DJ TAO , The Wombats ,Goldfish , Luck Ra ,Sen Senra, Paula Cendejas Saramalacara , Malena Villa , Las Ligas Menores , Celli , BB ASUL , Six Sex , Simona , Ronpe 99.

Cómo ver el Lollapalooza Argentina 2022 por streaming

El Lollapalooza Argentina 2022 se podrá disfrutar ver en vivo a través de los siguientes 4 canales de Flow: 605, 606, 607 y 608. Allí se transmitirán los shows completos de los distintos escenarios, entrevistas exclusivas a los artistas.

El streaming del show de música podrá verse desde cualquier lugar del país y a través de cualquier dispositivo que tenga acceso a Flow.

Canje y retiro de pulseras

El 1 de febrero comienza el retiro de pulseras. El punto de canje habilitado es en la boletería de La Rural, todos los días de 12 a 20 hs.

Sin embargo, la página oficial anunció que “quienes solicitaron el envío a domicilio, a partir del 1 de febrero se comenzará a gestionar de acuerdo al orden en que se realizaron las compras. El plazo aproximado de entrega será de 15 días.

¿Qué presentar para retirar las pulseras?

DNI

Tarjeta con la que se hace la compra

Comprobante de confirmación de compra

¿Cómo obtener las últimas entradas del Lollapalooza Argentina 2022?

El festival se quedó sin los tickets para el viernes 18 y el domingo 20 y hay aun últimos tickets disponibles para el sábado 19 de marzo, los cuales se podrán obtener únicamente a través de www.allaccess.com.ar