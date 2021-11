Sebastián Báez vs. Lorenzo Musetti por las Next Gen Finals: fecha, hora y canal de TV para ver EN VIVO y EN DIRECTO

Sebastián Báez (111°) se enfrentará al tenista local, Lorenzo Musetti (58°), este martes, 9 de noviembre, por la primera fecha del Grupo B del Next Gen Finals de Milán. El encuentro en suelo italiano se disputará a partir de las 16:50 horas (hora de Argentina).

El grupo del tenista nacido en Billinghurst, provincia de San Martín, lo completan el estadounidense Sebastián Korda (39°) y el francés Hugo Gaston (67°), que viene de meterse en los cuartos de final del Masters 1000 de París.

"El haber clasificado es un buen indicio, pero no me tengo que relajar. Nosotros tenemos la misma edad, coincidimos en juniors y siempre quisimos más. Incluso hay tenistas en este torneo que ya están en el Top 50. Lo puedo tomar más por el lado de la motivación, y no tanto en ganar o perder, ni de que mi carrera depende de este torneo. Si me va bien no me garantiza nada tampoco. Lo más importante es seguir mejorando y sacar el mayor provecho posible", declaró Baez en ATP Tour.

¿Cuándo juegan Sebastián Báez y Lorenzo Musetti por los Next Gen Finals?

Báez y el italiano Musetti se verán las caras, por la primera fecha del Grupo B, este martes, 9 de noviembre, no antes de las 16:50 horas (hora de Argentina).

Hora por país:

Argentina: 16.50 horas

Chile: 16.50 horas

Paraguay: 16.50 horas

Bolivia: 15.50 horas

España: 21.50 horas

México: 13.50 horas

Estados Unidos: 11.50 horas PT / 14.50 horas ET

¿Qué canal de TV transmitirá el encuentro EN VIVO?

El partido por el Next Gen Finals será televisado, EN VIVO y EN DIRECTO, por las pantallas de ESPN y Star+.

Next Gen Finals: ¿Cómo están conformados los grupos?

Grupo A:

-Carlos Alcaraz (32°)

-Brandon Nakashima (63°)

-Juan Manuel Cerúndolo (91°)

-Holger Rune (109°)

Grupo B:

-Sebastián Korda (39°)

-Lorenzo Musetti (58°)

-Sebastián Báez (111°)

-Hugo Gaston (67°)