La pregunta era necesaria, casi obligatoria. Porque no se habló de otra cosa durante todo el día. Y por eso, después de pasear por las Cataratas del Iguazú y de entrenarse con su compañero de gira Casper Rudd, Rafael Nadal se presentó en la conferencia de prensa y sí, habló sobre la Selección Argentina luego de la derrota ante Arabia Saudita. Y llevó algo de calma.

"Se perdió un partido y quedan dos partidos por delante; cuando una selección está preparada, con un grupo fuerte, con un entrenador que ha sabido generar un grupo muy unido y de conseguir una línea de triunfos tan importante como venía consiguiendo hasta el día de hoy, lo mínimo que merecen es confianza y el debido respeto", arrancó diciendo el manacorí en la conferencia.

Atento al debut del equipo de Luis Enrique, Nadal aseguró que ve al equipo de Lionel Scaloni con grandes chances pese al primer tropezón. "Vienen de ser campeones de América, vienen de llevar una de las mejores rachas de partidos ganados seguidos, por qué perder la confianza por un día. Yo como aficionado al fútbol digo que en el deporte todo puede pasar, pero sigo pensando que Argentina es clara candidata a llegar lejos", agregó.

Parte de la solución

Con la calma que lo caracteriza, Rafa no se quiso subir a las sensaciones que corrieron por las venas de los argentinos luego de la derrota. "La Seleción lleva un camino triunfal hasta hoy y el positivismo y el estado de euforia era imoportante. Yo no soy muy de extremos ni de mucha euforia ni de tanto catastrofismo, en ese sentido creo que normalmente la gente que tienes alrededor tiene que ser parte de la solución y no parte del problema, apoyando a los jugadores en ese sentido. Supongo que el mundo no cambió en un día", analizó.

Messi, enfrente

Como aficionado al Real Madrid que siempre ha reconocido, a Lionel Messi siempre lo tuvo en la otra vereda, más sufriéndolo que disfrutándolo. Sin embargo, lo reconoce como lo que es: "Messi le quitó cosas al Real Madrid durante años pero al final, como amante del deporte, aprecias a alguien tan especial. En la Liga española hemos tenido la suerte de disfrutarlo en los mejores años de su carrera deportiva. Nos ha dado momentos muy especiales dentro del mundo del deporte, es uno de los top de la historia del fútbol y del deporte", cerró.

La exhibición

El partido que disputarán Nadal, actual dos del mundo detrás de Carlos Alcaraz, y Casper Ruud comenzará a las 18 en el estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, Villa Soldati, con televisación de Fox Sports y la plataforma Star +.

El condimento especial que tendrá este partido de alto nivel será el que anunciaron ellos mismos en redes sociales: Gabriela Sabatini y Gisela Dulko, que vienen de jugar el Torneo de Leyendas en Roland Garros, jugarán un partido de dobles mixtos para sumarle una perla más a esta exhibición de tenis.