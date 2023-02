El holandés no quiso atender al periodista argentino, quien le contestó con una mirada a cámara 'a lo The Office'.

The Best

The Best

Esta tarde se llevan a cabo los premios The Best, entrega realizada por la FIFA que aglomera a los mejores jugadores del mundo. Argentina fue uno de los principales animadores, ya que tenía nominados en prácticamente todas las categorías.

Gastón Edul, periodista emblema del campeonato mundial obtenido por la Selección en 2022, viajó a aquel evento para acompañar a Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano Martínez en la premiación que nos ha regalado varios galardones.

El cronista se cruzó en la previa con Virgil Van Dijk, futbolista que fue incluido en el 11 ideal del 2022. El central del Liverpool decidió ignorar al pobre Edul, quien no tardó en responderle pegándole donde más le duele.

"Bueno, Van Dijk me dijo que no. No importa, Argentina les ganó en cuartos de final", lanzó socarrón el menor de los hermanos, en referencia a la victoria por penales de la albiceleste a La Naranja Mecánica en la pasada Copa del Mundo. ¡Sos terrible, Gasti!