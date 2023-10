Argentina tendrá una vez más una nutrida delegación de deportistas que en Santiago 2023 irán por mucho más que medallas. En un proceso olímpico más corto de lo habitual ya que los Juegos de Tokio finalizaron en agosto del 2021, dejando apenas tres años para comenzar el nuevo ciclo de preparación, este año los Panamericanos tendrán un número récord de disciplinas que darán plazas para París 2024.

Es por eso que esta vez la competencia -que comenzará el 20 de octubre y finalizará el 5 de noviembre en la capital chilena- tendrá un incentivo extra además de subir al podio y sumar una presea al historial argentino. A menos de 300 días del inicio de los próximos Juegos Olímpicos, será tiempo de definir si el camino hará una escala en Francia el año que viene.

Equipo completo

La delegación argentina que participará de los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 estará conformada por 522 atletas (247 mujeres y 275 varones) y 12 atletas de reserva, que competirán en 57 disciplinas de 37 deportes que componen el programa de competencias. Los deportes que no tendrán representación nacional serán el bowling, beisbol, clavados, fútbol masculino, rugby femenino y squash femenino.

Los deportes con más representantes serán el atletismo (bronce de Belén Casetta) y la natación, que en Lima 2019 dejó 8 medallas (cuatro oros -tres de Delfina Pigniatello-, una plata y tres bronces) con 26 representantes cada uno. Lo siguen el canotaje con 22 (9 preseas) y 20 deportistas en vela.

Van por más

Dentro de la delegación habrá dos deportistas que irán por un récord: la piragüista Sabrina Ameghino, abanderada junto al rugbier Marcos Monetta, y el ciclista Walter Pérez tienen nueve medallas panamericanas y buscarán la décima en Santiago 2023.

Los grandes ausentes

Además del fútbol masculino, que no logró la clasificación al no lograr superar la fase de grupos del Sudamericano Sub 20 y de esta manera no logró la clasificación, son varios los deportistas que por diferentes razones no estarán compitiendo en los Panamericanos. Una de ellas es la nadadora Delfina Pigniatello, quien después de Tokio 2020 decidió alejarse de la alta competencia. Tampoco estarán históricas como Paula Pareto, Jennifer Dalhgren, Belén Pérez Maurice, Pablo Fusto, entre otros históricos de Argentina.

Las olímpicas

En total, los Juegos Panamericanos tendrán 33 disciplinas clasificatorias a los Juegos Olímpicos, siendo 21 con pases directos y otras 12 a través de ránkings o marcas mínimas. Las 21 que darán cupos serán boxeo, breaking, clavados, ecuestre (adiestramiento), ecuestre evento completo, ecuestre salto, escalada deportiva, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, handball, hockey sobre césped, natación artística, pentatlón moderno, surf, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, vela y waterpolo.

Los argentinos

Atletismo

Franco Florio (100, 4×100 y 4×400 metros)

Elián Larregina (400, 4×100 y 4×400 metros)

Diego Lacamoire (4×400 y 1500 metros)

Julián Molina (3000 con obstáculos)

Pedro Emmer (4×400)

Bruno de Genaro (400 con vallas y 4×400)

Leandro París (4×400)

Tomás Mondino (4×100)

Juan Ignacio Ciampitti (4×100)

Bautista Diamante (4×100)

José Zabala (1500 metros)

Pedro Gómez (maratón)

Juan Manuel Cano (marcha 20 kilómetros)

Ignacio Carballo (Lanzamiento de bala)

Germán Chiaraviglio (salto con garrocha)

Nazareno Sasia (lanzamiento de bala)

Joaquín Gómez (lanzamiento de martillo)

Carlos Layoy (salto en alto)

Belén Casetta (3000 con obstáculos)

Florencia Borelli (maratón)

Mariana Borelli (1500 metros)

Ailén Armada (lanzamiento de disco)

María Florencia Lamboglia (4×100)

María Victoria Woodward (4×100)

Melanie Rosalez (4×100)

Belén Fritzsche (4×100)



Badmintón

Ailén Romina Oliva

Iona Angelina Gualdi

Nicolás Ezequiel Oliva

Santiago Otero



Básquet

Masculino

Franco Baralle (Minas Tenis Clube, Brasil)

Pedro Barral (Obras Basket)

Juan Bocca (Obradoiro, España)

Martín Cuello (Flamengo, Brasil)

Tayavek Gallizzi (Quimsa de Santiago del Estero)

Lucas Giovannetti (Estudiantes de Madrid, España)

Bautista Lugarini (Instituto de Córdoba)

Agustín Pérez Tapia (San Martín de Corrientes)

Fabián Ramírez Barrios (Quimsa de Santiago del Estero)

Javier Saiz (Instituto de Córdoba)

Kevin Hernández (San Lorenzo)

Santiago Scala (Sesi Franca, Brasil).



Femenino

Malvina D’Agostino (Ameghino de Villa María)

Valeria Fernández (Obras Sanitarias)

Agustina García (Defensor Sporting, Uruguay)

Victoria Gauna (Bishop University, Canadá)

Candela Gentinetta (Obras Sanitarias)

Agustina Jourdehuil (Malvin, Uruguay)

Natassja Kolff (Ameghino de Villa María)

Agustina Marín (Francisco Franco, Portugal)

Carla Miculka (Malvin, Uruguay)

Delfina Saravia (Unión Florida)

Camila Suárez (Obras Sanitarias)

Magalí Vilches (Lleida, España).

Básquet 3×3

Femenino

Natacha Pérez

Ornella Santana

Aylén Valdez

Delfina Gentinetta



Masculino

Juan Fernández Chávez

Ariel Ramos

Felipe Bonfigli

Gerónimo Ramallo



Boxeo

Florencia López (50 kilos)

Sofía Robles (54 kilos)

Milagros Herrera (57 kilos)

Victoria Saputo (60 kilos)

Lucía Pérez (66 kilos)

Lorena Balbuena (75 kilos)

Ramón Quiroga (51kilos)

Luciano Amaya (63,5 kilos)

Joel Mafauad (71 kilos)

Abraham Buonarrigo (80 kilos)



Breaking

Mariano Caravajal (B-Boy Broly)

Abril Nadal (B-Girl Abril)



Canotaje velocidad

Brenda Rojas (K1 500M, K2 500M)

Candelaria Sequeira (K4 500M)

Martina Isequilla (K4 500M)

Lucía Dalto Aziz (K4 500M)

María Magdalena Garro (K2 500M)

Martina Vela (C1 200M, C2 500)

Sabrina Inés Ameghino (K4 500M)

Tais Nicole Trimarchi (C2 500M)

Agustín Vernice (K1 1000M, K4 500M)

Benjamín Eliseo Cardozo (C2 500M)

Gonzalo Carreras (K4 500M)

Gnozalo Lo Moro Benassi (K2 500M, K4 500M)

Joaquín Lukac (C2 500M)

Manuel Lascano Micaz (K2 500M, K4 500M)

Valentín Rossi (K1 1000M)



Canotaje Slalom

Iris Nerea Castiglione (C1)

María Luz Cassini (K1; Kayak Cross K1)

Nadia Virginia Riquelme (Kayak Cross K1)

Lucas Ignacio Rossi (K1)

Matías Ezequiel Contreras (Kayak Cross K1)

Sebastián Rossi (C1)

Ciclismo BMX

Agustina Cavalli

Gonzalo Molina

Nicolás Torres



Ciclismo MTB

Agustina Apaza

Catriel Soto

Inés Gutiérrez Ortega

Joel Fontreras



Ciclismo pista y ruta

Valentina Luna

Irma Cristina Greve

Maribel Roxana Aguirre Mangue

Natalia Vera

Milagros Yohanna Sanabria

Rubén Ramos

Agustín Ferrari

Marcos Méndez

Leandro Botasso

Laureano Rosas

Lucas Vilar

Tomás Moyano

Juan Bautista Rodríguez

Eduardo Sepúlveda

Tomás Contte



Ciclismo Freestyle

José Torres Gil

Analía Gabriela acarías



EGames

Alan Cruz

Fabricio Suárez

Mariano Caneda

Lautaro Raris

Mauricio Avendaño

Nicolás Flores

Nicolás Moreno

María Belén Giunta

Débora Milagros Ponce

Lucía Mariel Polanco

Luz Tatiana Ayala

Milena Evangelista

Romina Ayelén Pacheco

Victoria Gerosa Destribats



Equitación

Adiestramiento

Micaela Mabragaña – Bradley Cooper (Big Tour)

Fiorella Mengani – Assirio D ́Atela (Big Tour)

Gabriel Armando – San Rio (Big Tour)

Florencia Manfredi – Hand ̈s Up Chaparrita Z (Small Tour)

Ingrid Berger – Floppy Disk (reserva)



Concurso completo

Juan Benítez Gallardo con Chaman Ginn

Luciano Brunello con Cash des Cedres

Juan Candisano con Remonta Urnelia

Javier Rawson con Baral Villerster

Salto

Damián Eduardo Ancic

Leandro Nicolás Moschini

Ignacio Maurín

José María Larocca



Escalada deportiva

Valentina Aguada

Alejo Suter

Lautaro Soria Sánchez

Rocío Ailén Becerra Speranza

Valentín Sternik Spiurka

Zoe García Molina



Esgrima

Dante Cerquetti

Candela Espinosa

Clara Isabel María de las Mercedes Di Tella

Melisa Lara Englert Urrutia

Datev Nahapetyn

Jesús Andrés Lugones Ruggeri

Alessandro Taccani

Agustín Gusmán Menteguiaga

Flavia Mormandi

María Lucía Ondarts

Augusto Antonio Servello

Nicolás Marino

María Perroni

María Macarena Morán

Pascual Di Tella

Stefano Iván Lucchetti

Arturo Eduardo Salgado Rondón



Esquí Náutico

Antonio Collazo

Eugenia De Armas

Kai Ditsch

Patricio Zohar Álvarez

Tobías Giorgis

Violeta Mociulsky



Fútbol femenino

Estefanía Palomar

Aldana Cometti

Agostina Holzheier

Camila Gómez Ares

Adriana María Sachs

Daiana Micaela Falfan

Brisa Eugenia Priori

Eliana Noemí Sabile

Erica Noelia Lonigro

Maricel Pereyra

Julieta Micael Cruz

Laurina Oliveros

Milagros Iara Martín

Miriam Anahí Mayorga

Paulina Gramaglia

Romina Stefanía Núñez

Sophia Wais Braun

Vanina Noemí Correa



Gimnasia Artística

Nicole Iribarne

Leila Martínez

Lucila Estarli

Meline Mesropian

Milagros Curti

Santiago Mayol

Daniel Villafañe

Julián Jato

Luca Alfieri

Santiago Agotinelli



Gimnasia rítmica

Celeste D’Arcángelo

Martina Gil



Gimnasia trampolín

Valentina Podestá

Lucila Maldonado

Santiago Ferrari

Tomás Roberti



Golf

Magdalena Simmermacher

Valentína Rossi

Jorge Fernández Valdes

Alejandro Tosti



Handball

Gladiadores

Diego Simonet

Federico Pizarro

Federico Fernández

Gastón Mouriño

Ignacio Pizarro

Juan Manuel Bar

Leonel Maciel

Lucas Darío Moscariello

Nicolás Bono

Nicolás Bonanno

Pablo Vainstein

Pablo Simonet

Pedro Martínez

Santiago Baronetto

La Garra

Carolina Bono

Elke Josselinne Karsten

Fátima Rosalez

Giuliana Gavilán

Graciela García

Lucía Dalle Crode

Luciana Mendoza

Macarena Gandulfo

Malena Cavo

Manuela Pizzo

Marisol Carratu

Martina Romero

Micaela Joana Casasola

Rocío Campigli



Levantamiento de pesas

Ludmila Yasmín Gerzel

María Luz Casadevall

Tatiana Ullua

Dante Alessandro Pizzuti

Nicolás David Rivero



Hockey sobre césped

Los Leones

Tomás Santiago

Juan Catán

Nicolás Cicileo

Nicolás Della Torre

Federico Monja

Tadeo Marcucci

Agustín Bugallo

Thomas Habif

Matías Rey

Santiago Tarazona

Lucas Toscani

Maico Casella

Tomás Domene

Agustín Mazzilli

Nicolás Keenan

Lucas Martínez

Nehuén Hernando (reserva)

Bautista Capurro (reserva)



Las Leonas

Clara Barberi

Agustina Gorzelany

Cristina Cosentino

Juana Castellaro

Valentina Costa Biondi

Valentina Raposo

Victoria Sauze

Agostina Alonso

Sofía Toccalino

Sofía Cairo

Rocío Sánchez Moccia

María José Granatto

Julieta Jankunas

Eugenia Trinchinetti

Pilar Campoy

Agustina Albertario

Valentina Marcucci (Reserva)

Delfina Thome (Reserva)



Judo

Mateo Etchechurri (73 Kg)

Agustín Gil (81 Kg)

Tomas Morales (81 Kg)

Mariano Coto (90 kg)

Ivo Dargoltz (100 kg)

Keisy Perafan (48 kg)

Agustina Lahito (52 kg)

Brisa Gómez (57 kg)

Agustina Delucia (63 kg)

Victoria Delvecchio (70 kg)



Karate

Giuliana Kovak

Laura Díaz Cano

Gonzalo Navarro

Marcos Molina

Luca Impagnatiello

Yamila Benítez



Lucha



Mauricio Lovera (67kg.) en Grecorromana

Nahuel Gómez (97kg.) en Grecorromana

Agustín Destribats (65 kg.) en lucha libre

David Almendra (57kg.) en lucha libre

Ricardo Báez (97kg.) en lucha libre

Catriel Muriel (125 kg.) en libre masculino

Patricia Bermúdez (50 kg.) en lucha libre

Linda Machuca (76kg.) en lucha libre

Samuel Mesropian (60 kg.) en Grecorromana



Natación

Ivo Cassini (aguas abiertas)

Joaquín Moreno (aguas abiertas)

Cecilia Biagioli (aguas abiertas)

Candela Giordanino (aguas abiertas)

Agostina Hein

Andrea Berrino

Delfina Dini

Florencia Perotti

Julia Sebastián

Lucía Gauna

Macarena Ceballos

Malena Santillán

Magdalena Portela

Martina Barbeiro

Selene Alborzen

Valentina Marcantonio

Guillermina Ruggiero

Agustín Hernández

Federico Ludueña

Gabriel Morelli

Gian Franco Turco

Lucas Alba

Matías Santiso

Tomás Di Paolo

Ulises Saravia

Valentín Constantino

Guido Buscaglia

Ivo Cassini

Joaquín González Piñero

Juan Bautista Carrocia





Natación Artística

Tiziana Bonucci y Luisina Caussi



Patín artístico

Martina Della Chiesa

Donato Mastroianni



Patín Velocidad

Aylén Tuya

Rocío Berbel

Nahuel Schelling

Ken Kuwada



Pentatlón

Camila Fuenzalida

María Belén Serrano

Martina Armanasqui Tur

Franco Serrano

Sergio Villamayor

Vicente Severo Lima Maciel



Pelota vasca

Micaela Cortez (Frontball)

Sabrina Andrade Blasson (Goma)

Cinthia Pinto (Goma Trinquete)

Marías Lis Calderón (Goma Trinquete)

Facundo Andreasen (Goma Trinquete)

Alfredo Villegas (Goma Trinquete)

Nicolás Comas (Frontball)

Lorenzo Cardozo (Frontenis)

Emiliano García (Frontenis)

Federico Fernández (Goma)



Ráquetbol

María José Vargas

Natalia Méndez

Diego García

Fernando Kurzbard



Remo

Flavia Chanampa

Clara Galfre

Evelyn Maricel Silvestro

Ingrid Paula Marcipar

Olivia Peralta Martínez

Oriana Belén Ruiz

Catalina Deandrea

Agustín Matías Scenna

Alejandro Matías Colomino

Axel Haack

Emiliano Calderón

Ignacio Daniel Pacheco

Joaquín Riveros

Joel Alejandro Romero

Joel Antonio Infante

Martín Segundo Mansilla Cocuzzo

Pedro José Kirk Dickson

Santiago Deandrea

Sonia Baluzzo Charuzzo

Rugby 7

Alvarez Fourcade, Santiago

Fraga, Agustín

González, Luciano

Graziano, Matteo

Lavayén, Alejo

Mare, Santiago

Moneta, Marcos

Osadczuk, Matías

Pellandini, Joaquín

Revol, Gastón

Schulz, German

Vera Feld, Santiago



Skateboarding

Aldana Bertran (street)

Matías Dell Olio (Street)

Ailin Arzua (Park)

Omar Cocilova (Park)



Surf

Lucía Cosoleto

Lucía Indurain

Juliana González

Ornella Pellizzari

Santino Basaldella

Franco Faccín

Leandro Usuna

Martín Pérez

Franco Radziunas



Squash

Leandro Romiglio

Jeremías Azaña

Roberto Pezzota

Taekwondo

Lucas Guzmán (-58)

Agustín Alves (-87)

José Luis Acuña (-68)

Dylan Olmedo (-80)

Giulia Sendra (-49)

Carla Godoy (-53)

Victoria Rivas (-67)



Tenis

Luciana Moyano

Julia Riera

María Lourdes Carlé

Martina Capurro-Taborda

Facundo Díaz Acosta

Facundo Bagnis

Genaro Oliveri



Tenis de mesa

Camila Argüelles

Candela Molero

Ana Codina

Gastón Alto

Horacio Cifuentes

Santiago Lorenzo

Tiro deportivo

Fernanda Russo (rifle 10 metros)

Lola Sánchez (rifle 10 metros)

Alexis Eberhadt (rifle 10 metros y 50 metros tres posiciones)

Julián Gutiérrez (rifle 10 metros)

Juan Fragueiro (pistola 10 metros)

Laura Ramos (pistola 10 metros)

Sofía Lamarque (50 metros tres posiciones)

Amelia Fournel (50 metros tres posiciones)

Marcelo Zoccali (50 metros tres posiciones)

Federico Gil (skeet)

Cesario González (skeet)

Joaquín Cisneros (trap)

Fernando Vidal Sanz (trap)

Iván Cruz (pistola 10 min aire, pistola tiro rápido)



Tiro con arco

Ivan Nikolajuk (arco compuesto)

Damian Jajarabilla (arco recurvo olímpico)

Florencia Leithold Juárez (arco recurvo olímpico)

Triatlón

Iván Anzaldo

Flavio Morandini

Moira Candela Miranda Vasquez

Romina Natlí Biagioli



Vela

Julia Pantin

Chiara Ferretti

Eugenia Bosco

Francisco Guaragna Rigonat

Francisco Cruz Saubidet Birkner

Javier Conte

Julio Alsogaray

Luca Contessi

Luciana Andrea Cardozo

Malena Sciarra

Marcos Quiroga

María Catalina Turienzo

María Sol Branz

María Trinidad Silva

Martina María Silva

Massimo Contessi

Mateo Majdalani

Raúl Federico Aguilar

Sofía Alejandra D’Agostino

Voleibol

Tatiana Vera

Daiana López

Avril García

Bianca Farriol

Candela Sol Salinas

María De La Paz Corbalan

Daniela Soledad Bulaich Simian

María Luz Cosulich Martínez

Zoe Sharon Studer

Dalma Nicole Pérez

María Agostina Pelozo

Tatiana Soledad Rizzo



Masculino

Demián González

Bruno Lima

Agustín Nicolás Gallardo

Facundo Conte

Gustavo Maciel

Nicolás Lazo

Marcos Richards Meana

Tobías Scarpa

Ezequiel Vázquez

Sergio Soria

Mauro Zelayeta

Manuel Balague



Voley de playa

Ana María Gallay

Fernanda Gabriela Pereyra

Nicolás Capogrosso

Tomás José Capogrosso



Waterpolo

Femenino

Nahir Stegmayer

Lucía Ruiz Castellani

Cecilia Leonard

Ashley Hatcher

Ludmila Ianni

Magalí Bacigalupo

Julieta Auliel

Carla Comba

Isabel Riley

Ana Agnesina

Anahí Bacigalupo

María Sol Canda

Aldana Videberrigain.



Masculino

Diego Malnero

Ramiro Veich

Tomás Galimberti

Tomás Tilatti

Guido Martino

Tomás Echenique

Teo Soler

Eduardo Bonomo

Carlos Camnasio

Esteban Corsi

Guido Poggi

Nahuel Leona

Octavio Salas