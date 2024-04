El hockey sobre hielo no es un deporte más en Estados Unidos, es uno de los “cuatro grandes”, como le llaman allá. La NBA, la MLB y la NFL completan ese cuarteto, pero en ninguno de ellos vemos peleas como la que se vivió en la NHL en el juego entre New York Rangers y New Jersey Devils.

Tan sólo dos segundos pasaron desde el pitido inicial, el disco (que hace las veces de pelota en ese deporte) apenas tocó la pista e inmediatamente los jugadores de campo de cada equipo lanzaron sus palos al suelo para enfrentarse a mano limpia.

No es una práctica inusual en el hockey sobre hielo, pero tampoco es normal que suceda lo que aconteció en este duelo entre Rangers y Devils, donde nadie tenía intenciones de disputar el encuentro.

La batalla campal en el hockey sobre hielo

La cámara oficial de la transmisión se quedó con el cruce entre Kurtis MacDermid, de los New Jersey Devils, y Matt Rempe, de los New York Devils. Este último había protagonizado una pelea contra Nicolas Deslauriers, de los Philadelphia Flyers apenas unas semanas atrás.

Pero a veces lo mejor proviene del lugar menos pensado. En este caso, de los fanáticos que se encontraban como espectadores del partido en los asientos más económicos del estadio, alejados del campo de juego.

Y es que, desde las lejanías, un fanático pudo capturar todas las peleas que se desarrollaron al unísono, mejor que cualquier cámara televisiva y dejó ver todo sucedido entre los jugadores en esos instantes iniciales del partido.

Por qué se pelearon los jugadores de los Rangers y Devils

La rivalidad entre los Devils y Rangers es bien documentada en la historia de la NHL y es que se trata de equipos de estados limítrofes. El duelo entre estas dos franquicias es una especie de clásico, y como las peleas están a la orden del día (y contempladas en el reglamento) en la NHL, no es de extrañar que estas cosas sucedan.

Sin embargo, en esta ocasión todo surge como continuación del partido que estos equipos disputaron un par de semanas atrás, donde Matt Rempe, el jugador de los Rangers, golpeó ilegalmente al defensivo de los Devils, Jonas Siegenthaler.

El delantero de los Rangers recibió una sanción de 4 partidos luego de que se confirmara que le provocó una concusión, producto del golpe en la cabeza. Sin embargo, parece que los Devils no estaban conformes con esto y decidieron tomar cartas en el asunto por mano propia en el siguiente encuentro, que fue el de esta semana.