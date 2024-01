Novak Djokovic vuelve a ser noticia por un episodio extradeportivo en el Abierto de Australia. Esta vez, durante su triunfo ante el local Alexei Popyrin, se trenzó verbalmente con un hincha que desde la gradas lo llamó “idiota”.

Cuando se disputaba el cuarto set durante el juego que se celebró en último turno, un aficionado esbozó insultos para Nole, quien no pudo quedarse con las ganas y lo invitó a pelear. “Ven y dime eso en la cara”, exclamó el serbio mientras le clavaba la mirada a este fanático.

El estadio absorbió la tensión de ese momento a punto tal que los comentaristas de varias cadenas se hicieron eco de lo que sucedía. Curiosamente, el australiano Nick Kyrgios era uno de los que estaba participando de una de las transmisiones para Inglaterra. Conocido por su comportamiento irritante en el court, el australiano aprovechó para defender a su colega por su actitud.

“No quieres pinchar al oso”, advirtió primero, anticipando que esto solamente iba a agigantar a la figura de Djokovic, quien finalmente se impuso por 6-3, 4-6, 7-6 (4), 6-3. El triunfo, como se preveía, lo festejó con gritos de desahogo hacia ese costado de las gradas.

“La gente hizo ruido entre el primer y el segundo servicio toda la noche. Por supuesto que me molesta, pero al mismo tiempo hay que aceptarlo. Lo que realmente me frustra son los que interrumpen, así que enfrenté a los que interrumpen”, comentó Nole al cierre del encuentro, y agregó: “Invité al chico a que viniera y me lo dijera en la cara. Lo que sea que dijera, estaba diciendo muchas cosas lindas. “Se estaba disculpando desde lejos, de repente hubo una falta de coraje cuando necesitaba enfrentarme”.

Incluso, tuvo una charla con Kyrgios, quien lo defendió nuevamente y le ofreció sus “servicios”: “Cuando te estaba abucheando, dije que si quieres que salte entre la multitud y lo solucione, lo haré. Te cubro las espaldas, hermano, al 100 por ciento”. E insistió en tono de broma: “Haría lucha libre entre la multitud”.

Djokovic, que ya había dejado en el camino al checo Dino Prizmic, avanzó de ronda y ahora se medirá nada menos que ante el argentino Tomás Etcheverry, por un lugar en la siguiente fase y en búsqueda de su 26° Grand Slam, récord absoluto para el circuito masculino.

Cabe mencionar que la presencia del actual número 1 del mundo no es una más en Australia. Desde lo ocurrido en 2022, cuando fue deportado por las autoridades después de haberse negado a vacunarse contra el Covid-19, sus participaciones en el primer Grand Slam del año nunca han pasado desapercibidas. Es que su postura en aquel entonces dividió a la sociedad australiana y hasta el día de hoy hay quienes no le perdonan su decisión.