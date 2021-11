Un golazo. Un verdadero golazo. Tanto que un año después se llevó un premio su autora, que es argentina y ahora juega en el Madrid CFF aunque cuando hizo magia fue con la camiseta del Valencia. Florencia Bonsegundo se llevó el Trofeo al Mejor Gol en lo que fue la I Gala Fútbol Femenino Europeo que organizó el diario Mundo Deportivo.

"La verdad es que la comparación es bastante grande pero me pone muy contenta, fue un día muy bonito, después de hacer el gol caí en lo que fue, pero que te comparen con un grande y hacer uno de los goles más lindos y más vistos fue algo lindo para mí", dijo la galardonada con el Trofeo al Mejor Gol.

"Aquel gol me produjo muchas sensaciones y emociones y me queda ese recuerdo aunque finalmente acabamos perdiendo ese partido. Cuando era pequeña, no teníamos mujeres a las que seguir y una siempre jugaba a ser Maradona o Messi", agregó.

El gol lo convirtió el 11 de noviembre del 2020, ante el Betis: arrancó desde mitad de cancha y fue eludiendo rivales a pura gambeta. Al pisar el área grande le picó la pelota de vaselina a la arquera y así abrió el resultado a los 7 minutos. Después, el rival lo dio vuelta y Valencia cayó 2 a 1.

En Argentina, Bonsegundo surgió del Club Roberto Colombo de Morteros, su ciudad natal en Córdoba, luego jugó en Huracán y UAI Urquiza antes de emigrar al Sporting Club de Huelva. Luego pasó por Valencia y ahora, en este 2021, fichó por el Madrid. Además, esta temporada tuvo su regreso a la Selección luego de haber quedado marginada tras el Mundial de Francia 2019. Y ya volvió a convertir en los amistosos que jugó bajo la dirección técnica de Germán Portanova.