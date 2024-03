Las Chivas de Guadalajara que conduce Fernando Gago sufrieron su tercera derrota consecutiva, segunda jugando en condición de local, tras el traspié en el Clásico ante América cayendo 3-0 en el partido de ida de la Concacaf Champions Cup. Esta vez, su verdugo fue León, que se impuso 2-1 en el Estadio Akron.

Al termino del primer tiempo, con El Rebaño en desventaja de 1-0, un importante número de hinchas abuchearon y silbaron al equipo en su retirada rumbo a los vestuarios. Finalizado el encuentro, pese al descuento que llegó en el quinto minuto de adición, esas señales de desaprobación se incrementaron.

El periodista Álvaro Morales, reconocido en Argentina por ser uno de los más férreos críticos de Lionel Messi, se despachó en sus redes sociales con un mensaje tan breve como contundente sobre la actualidad del equipo que conduce Fernando Gago y que se encuentra en la novena posición del torneo, con 15 puntos en 11 partidos disputados. “Marzo enterrará a las Chivas”, escribió.

El entrenador argentino no ocultó su preocupación en conferencia de prensa, aunque no dio ninguna señal de estar pensando en bajarse del barco antes de tiempo. “Toda derrota sirve para aprender. Hay un montón de cosas que se aprenden, y también lo digo en la victoria. Hay muchísimas cosas que mejorar, y eso está clarísimo. El partido de hoy no me gustó, y soy el primer responsable del resultado”, reconoció.

Y agregó: “No me gustó el funcionamiento. No logramos hacer lo que practicamos en la previa a este partido. Vi un montón de cosas para corregir, así que hay que seguir trabajando. El fútbol lo entiendo como algo colectivo, no como algo individual. Es muy difícil ganar un partido desde lo individual, aunque sí se puede perderlo, porque un error te puede costar un resultado. No estuvimos finos. Hay que dar vuelta la página y tratar de pensar en el próximo partido“.

Futuro en riesgo

Aunque Fernando Gago no haya querido hacer ninguna referencia a su continuidad, la prensa mexicana coincide en resaltar que los próximos partidos serán clave para su futuro, especialmente la revancha de Champions Cup ante América. Si bien la serie quedó muy cuesta arriba por el triunfo 3-0 de Las Águilas, se espera que Chivas demuestre reacción y mejore la imagen que dejó en el Estadio Akron. Caso contrario, la permanencia del DT en el equipo correrá serio riesgo. Por el contrario, lograr revertir una llave que lo encuentra en desventaja de tres goles marcaría un gran espaldarazo para el argentino.