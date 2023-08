Jordi Alba ya se entrena en Inter Miami junto a Lionel Messi y Sergio Busquets, dos de los grandes amigos que cosechó en Barcelona y junto a los que no ve la hora de poder compartir minutos de juego oficiales en su nueva aventura en el fútbol de los Estados Unidos.

+Ver los partidos de Inter Miami en Apple TV

Después de su presentación oficial, el lateral izquierdo español dialogó con ESPN y no ocultó su fanatismo por el fútbol argentino, algo que sin dudas le contagió quien hace de capitán de la Selección que viene de conquistar el Mundial de Qatar.

“El fútbol argentino es espectacular y además tiene grandes hinchadas, que animan todo el partido. A mí como jugador particularmente es algo que me gusta mucho. Tengo la suerte aquí que voy a disfrutar de una afición muy buena. Como jugador me gusta que haya ambiente en un campo”, expresó Jordi.

Sin embargo, tuvo más dudas para elegir un equipo favorito y fue diplomático: “Hay equipos que me parecen muy buenos en Argentina. Me gustan las aficiones que alientan muchísimo. Boca, River, también Newell’s”, puntualizó el jugador de la Selección de España.

¿Cuándo podrá debutar Jordi Alba en Inter Miami?

Consumada su presentación oficial, se espera que Jordi Alba pueda hacer su estreno defendiendo la camiseta de Inter Miami nada menos que en el clásico ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, que tendrá lugar este miércoles desde las 21.00.

“Creo que he entrenado bastante bien ahí en Barcelona he estado bastantes días, no es fácil entrenar solo, me puse en contacto con el staff de aquí de Inter Miami y me lo hicieron muy fácil, trabajé duro para poder competir llegando aquí. Me han recibido espectacular, físicamente me encuentro bien, con el paso de las semanas me encontraré mucho mejor, me siento bien, con fuerza, con energía y sobre todo con mucha ilusión”, expresó el jugador.

¿Cómo ver los partidos de Inter Miami?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.