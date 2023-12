Gianluigi Buffon es un prócer del fútbol italiano. Más de una generación disfrutó de sus atajadas ya que su extensa y gloriosa carrera se desarrolló entre 1995 y 2023. Desde su retiro -a mediados de 2023- se desempeña como jefe de la delegación de la Selección de Italia y recientemente propuso una modificación importante que cambiaría para siempre el fútbol tal como lo conocemos hoy.

Gigi dialogó con TuttoSport y propuso ensanchar los arcos, con la finalidad que haya más goles por partido y utilizó como argumento que cada vez hay arqueros y jugadores de campo de mayor tamaño: “Se habla de ensancharlos y creo que se podría empezar a pensarlo. Cuando empecé, en 1998, yo estaba entre los cinco más altos de la Serie A. El año pasado, en el Parma, también estaba entre los cinco más altos… ¡Pero de los 22 en el campo! Las medidas son las mismas desde 1875 y eran, quizás, demasiado grandes, luego hubo 50/60 años en los que fueron adecuadas, ahora, viendo algunos porteros y algunos atletas, te deja pensar”.

“En el voleibol se discute sobre la altura de la red, por ejemplo. El efecto de la altura de los porteros lo ves en los remates desde lejos: hace 30 años, cada 50 tiros marcabas 10 goles, hoy es mucho si marcas tres. Desde lejos es muy difícil marcarle un gol a un portero de dos metros”, agregó el ex arquero de la Selección de Italia.

¿Cuánto miden los arcos?

Por normativa de IFAB, los arcos profesionales de fútbol miden 7,32 de ancho por 2,44 de alto. Estas medidas son así desde hace casi 150 años. La realidad es que los seres humanos tienen un mayor tamaño en relación a cómo eran a fines del siglo XIX, por lo que pensar en agrandar los arcos no sería descabellado.

Buffon habló de lo que fue su retirada

“Estoy feliz, me ocupo de muchas cosas y llevaba cuatro o cinco años pensando en colgar los guantes. Hasta el último día en el que jugué, sentía poder competir a un nivel muy alto y quería ser un ejemplo para mis hijos, demostrarles que nadie puede ponerte límites. Además, volver a abrazar al Parma, donde he crecido, era otra razón: siempre me quisieron mucho”, dijo el extraordinario arquero.