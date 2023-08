Real Madrid viajará pronto de vuelta a España para culminar una preparación pensando en LaLiga que ha terminado con derrota en USA. Tras caer ante Juventus de Turín en Orlando, Carlo Ancelotti repasó lo que viene por delante y tuvo palabras para un Gianluigi Buffon que horas atrás decía adiós. Ojo a la comparación con Arda Guler.

3-1 para los italianos en el final de una pretemporada donde la necesidad de goles en la casa blanca se hace palpable. Más allá del nuevo sistema y de las bajas en la plantilla, Real Madrid sigue sin una referencia en el área que hace a más de uno voltear la cabeza al Parque de Los Príncipes. Kylian Mbappé sigue sonando y Ancelotti defiende un trabajo por Estados Unidos que se traduce en mismo número de derrotas y victorias.

“A la pretemporada le pongo un seis. Está claro que es lo que tenemos que solucionar. Es evidente. A nivel ofensivo no me preocupa. Hemos generado mucho, en general. Creo que hemos tenido en control del partido en los cuatro amistosos. Me preocupa más lo defensivo“, empezaba el italiano antes de rendirse ante el mítico Buffon.

“Extraterrestre”

La amistad entre ambos nombres se remonta a inicios de los años 90. Buffon y Ancelotti coincidieron, marcaron y lucharon en un Calcio cuyos años dorados están escrito desde sus piernas. Carletto no dudó en elogios hacía un líder que con 45 veranos encima comienza una nueva vida: “Le conocí con 17 años y me pareció un extraterrestres, como me ha pasado con Arda Guler”.

“No es un problema grave. Estamos valorando si se opera o no. Como máximo creo que será un mes de baja”, comentaba igualmente el italiano sobre su más reciente fichaje. Recordemos que Guler se perdió la `pretemporada por dolencias en la rodilla y que hasta el viernes hay tiempo para evitar que pase por el quirófano. The Athletic desvelaba horas atrás que en Real Madrid crece el optimismo. Carletto se rinde a Buffon, cruza los dedos por Arda y espera por novedades alrededor del caso Mbappé.