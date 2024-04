Como en todo deporte, los gustos son subjetivos. Lo que nadie podrá negar es que Lewis Hamilton es -y será- uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Los títulos así, lo avalan ya que alcanzó a Michael Schumacher con 7 títulos mundiales. Sabido es que el británico dejará Mercedes el próximo año y se sumará a la escudería más icónica de todos los tiempos: Ferrari.

A diferencia de lo que se piensa, el automovilismo es un deporte de equipo y Lewis Hamilton lo tiene más que claro. Por tal motivo, aprovechó su estadía en Australia para el Gran Premio que se corrió el fin de semana del 23 y 24 de marzo y llevó a su equipo a realizar surf, deporte que apasiona al británico. De hecho, en sus redes sociales, Mercedes compartió un video en el que el propio piloto lo cuenta, pero además se puede ver como el equipo completo disfrutó de la actividad.

El Gran Premio de Australia 2024, una piedra en el zapato para el heptacampeón

Lewis Hamilton no la pasó bien en Australia. Tuvo que salir en el puesto 11 y para peor, en la vuelta 17 tuvo que abandonar porque su auto perdía potencia. Así lo contó él mismo: “Empecé a empujar un poco más y de pronto al entrar a la curva seis el motor tronó, en ese momento el corazón se me hundió, son cosas que pasan y vamos a regresar”.

El paso a Ferrari

Ya se confirmó que Lewis Hamilton dejará Mercedes a fines de 2024 y desde 2025 será piloto de Ferrari. Lógicamente, su objetivo será volver a se campeón del mundo y así superar a Schumacher como el piloto con mayor cantidad de títulos en la elite del automovilismo.

Hamilton y una pésima experiencia en 2023 con el surf

En septiembre de 2023, Lewis Hamilton la pasó mal con una ola y así lo contó él mismo en su momento: “Cuando alguien dice ‘no puedes trepar ese árbol’, lo treparé, incluso si casi con certeza me voy a caer. La ola era enorme, un tubo enorme, y podía ver a Kelly -Slater- descendiendo justo por delante de mí. Solo tenía que asegurarme de no ser arrastrado. Así que me sumergí, agarré el arrecife y recé. Pude oír cómo caía justo detrás de mí, como una explosión. Me arrancó la tabla y me la partió por la mitad. Estuve muy cerca del final. Pero eso, por alguna razón, me emociona”.