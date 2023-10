Luego de un inicio con derrota frente a Inglaterra en donde tuvieron superioridad numérica por la expulsión de un jugador del equipo rival, Argentina logró acomodarse en su grupo del Mundial de Rugby y, en el encuentro que cerraba la zona, logró una agónica clasificación al vencer a Japón.

El resultado final del partido contra el seleccionado nipón marcó un 39-27 favorable para Los Pumas, en un duelo que dio de manera pareja en todo el desarrollo del mismo pero que tuvo a los dirigidos por Michael Cheika con el dominio del marcador sin grandes sobresaltos.

En solo un minuto de partido, Argentina comenzó ganando con un try de Santiago Chocobares y la posterior conversión de Emiliano Boffelli, aunque solo 15′ después Amato Fakatava y Rikiya Matsuda igualarían el partido de la misma manera que los Pumas tomaron la ventaja.

Sin embargo, durante la primera parte, el conjunto argentino aprovechó la amonestación de un rugbier japonés y su salida durante 10 minutos del campo para sacar ventaja con un try de Mateo Carreras y un penal más de Emiliano Boffelli, quien en el transcurso del primer tiempo falló dos conversiones que impidieron una ventaja mayor, ya que sobre el final de los 40′ iniciales, Japón disminuyó la diferencia y se marcharon 15-14 en el tanteador.

Durante la segunda parte, nuevamente Mateo Carreras con un try y Boffelli con una conversión le dieron 7 puntos más a Los Pumas, pero no pudieron asentar mayor diferencia, ya que un penal y un drop de Japón dejaba todo emparejado nuevamente. Afortunadamente para los de Cheika, Boffelli sacaría por su cuenta siete tantos más con un try y una posterior conversión que permitió darle el control a Argentina, ya que los nipones no se quedaron allí y también anotaron puntos de esta manera.

Con el ingreso de Nicolás Sánchez, Los Pumas lograron mayor firmeza y sentenciaron el cotejo con un nuevo try de Mateo Carreras y una gran ejecución de Sánchez en la conversión. Y sobre el final, el portador de la 22 en su espalda que supo vestir la 10 durante años liquidó el asunto con un penal que marcó el 39-27 en el resultado.

Así, Argentina logró la clasificación luego de caer ante Inglaterra y vencer a Samoa, Chile y Japón, y se metió entre los 8 mejores del Mundial de Rugby. Ahora, el rival será Gales el próximo sábado 14 de octubre en Marsella.

¿Cuándo vuelven a jugar Los Pumas?

En el Velodrome de Marsella, Argentina se enfrentará con Gales el próximo sábado 14 de octubre a las 12 horas de nuestro país y buscará el pase a las semifinales del Mundial de Rugby.

¿Quiénes clasificaron a cuartos de final del Mundial de Rugby?

Como líderes de sus grupos, Francia, Irlanda, Gales e Inglaterra fueron las clasificadas, mientras que los escoltas Nueva Zelanda, Sudáfrica y Argentina se metieron a cuartos de final. Aún resta saber si el último clasificado como segundo será Australia o Fiji.