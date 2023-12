Diego Armando Maradona y Lionel Messi son los dos mejores jugadores argentinos de todos los tiempos y de eso no hay duda alguna. La elección de uno sobre otro ya entra en lo subjetivo y, en muchos casos, en lo generacional. Probablemente alguien de más de 40 o 45 años se quede con Pelusa y los mejores de esa edad elegirán a la Pulga. También es posible que algún abuelo rompa esa teoría y se quede con el gran Alfredo Di Stéfano.

Más allá de los gustos personales, no quedan dudas que tres de los mejores jugadores de todos los tiempos son argentinos. Di Stéfano transformó al Real Madrid, Maradona revolucionó Nápoles y Argentina de punta a punta y Lionel Messi es remera en todas partes del mundo. Más que próceres futbolísticos, son revolucionarios de un deporte que hace felices a millones de personas.

La curiosa respuesta de la IA

Le consultamos a la Inteligencia Artificial quién es el mejor futbolista de todos los tiempos y su respuesta fue llamativa. En primer lugar colocó a Pelé, segundo en la lista aparece Diego Maradona y cierra el podio Lionel Messi. Cuarto está Cristiano Ronaldo y quinto Johan Cruyff.

No se puede negar que Pelé fue un futbolista inmenso y que el hecho de ganar tres Mundiales es más que destacable. De hecho, durante muchos años se debatió si él o Maradona era el mejor de todos los tiempos, pero parece extraño que no haya elegido a Lionel Messi, el futbolista que rompió prácticamente todos los récords, que a nivel individual tiene unos números impresionantes y en lo que respecta a títulos no le queda nada por ganar.

¿Quiénes faltaron en este ranking?

Al ser una pregunta subjetiva, es difícil cuestionar la respuesta, sobre todo porque los cinco seleccionados fueron y son enormes jugadores de fútbol que marcaron una época. Pero si hay que destacar algunas ausencias, se destacan las de Alfredo Di Stéfano, la de Ronaldo Nazário y la de Franz Beckenbauer, por poner solamente algunos ejemplos.

El top 5 de los mejores jugadores todos los tiempos, según la IA

1) Pelé

2) Diego Maradona

3) Lionel Messi

4) Cristiano Ronaldo

5) Johan Cruyff