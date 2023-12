El buen fútbol trasciende nacionalidades y un ejemplo perfecto de esta premisa tiene nombre y apellido: Lionel Messi. El jugador argentino fue el protagonista principal de la explicación que dio Felipe Melo de por qué los brasileros aman e hinchan en muchas ocasiones por el capitán de la Selección Argentina.

¡Y eso que el último antecedente no fue el mejor! La última vez que Leo Messi jugó en Brasil lo hizo en la primera derrota de los brasileros como locales en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. Argentina le ganó 0 a 1 en un partido que tuvo a la Policía pegándole a los hinchas argentinos y al ’10’ argentino con un fuerte cruce con Rodrygo Goes por ser señalados de cobardes.

Pero el común denominador no es aquellos que se animaron a silbar el himno argentino el 21 de noviembre de 2023. Ya dejó de ser una sorpresa encontrar a un hincha brasilero alentado por Messi y la Selección Argentina. Este fenómeno deportivo llegó hasta una leyenda del fútbol mundial como lo es el mismísimo Ronaldo Nazário.

Luego de la épica final que Argentina le ganó a Francia en penales 4 a 2 tras un vibrante empate 3 a 3, Ronaldo sostuvo en X (anteriormente Twitter) el 18 de diciembre de 2022 que “el fútbol de este chico deja de lado cualquier rivalidad. Vi a muchos brasileños (y gente de todo el mundo) apoyando a Messi en esta final electrizante. Un digno adiós al genio que, mucho más allá de ser una estrella mundialista, capitaneó una época”.

Con la experiencia de haber ganado tres ediciones de la Copa Libertadores y jugar 22 partidos con la Selección de Brasil, Felipe Melo no solo le confesó al programa Líbero, del canal TyC Sports (Deportes), que tiene un cuadro con Lionel Messi en su casa porque “quiero que mis nietos y toda mi gente vean que jugué contra Messi, y le pude ganar. Es el mejor jugador que he visto jugar. Si no hace 3 goles te da 3 goles. Ahí está la diferencia, por eso a la gente le gusta jugar con Messi”; el volante del Fluminense también dio la respuesta perfecta al amor de los brasileros por Leo.

Felipe Melo y la explicación perfecta al amor de los brasileros a Messi

El periodista Matias Pelliccioni, del canal TyC Sports, le preguntó a Felipe Melo si entendía a los brasileros que hinchaban por Argentina debido al amor por Leo Messi y dio la explicación perfecta: “Messi es un ídolo mundial. Es normal. Estoy seguro que hay muchos argentino que hinchan por Neymar. Hincho para Brasil, soy brasilero, patriota y amo a mi país. Estaba en Inter de Milán, deje todo ahí, estaba con una buena vida y me vine de Milán, un buen club, para vivir en Brasil porque amo mi país y quería ganar y triunfar en mi país. Pero respeto quien piense así“.

Melo confesó que tiene como ídolo a un mítico jugador de la Selección Argentina

Luego de confesarle al canal TyC Sports que su ídolo de chico era Romario, Felipe Melo se rindió ante un mítico jugador de la Selección Argentina. Le decían ‘La Brujita’. “Uno de los mejores para mí, Juan Sebastián Verón. Para mí, ídolo. Jugaba en el centro campo, era un fenómeno (…) Creo que no se acuerda (cuando se enfrentaron) porque Verón ya era un jugadorazo y estaba ad portas de dejar el fútbol. Pero para mí fue muy importante jugar contra mi ídolo“, sostuvo el jugador brasilero.

