No levanta cabeza: nueva pésima noticia para Carlos Alcaraz

No es ningún descubrimiento que, pese a su extrema juventud, Carlos Alcaraz es uno de los tenistas del momento. Inclusive, el español nacido en Murcia lleva un largo tiempo bajo ese rótulo apoyado en su evidente talento, en su notorio potencial y en su innegable proyección. Sin embargo, viene sufriendo algunos golpes duros.

Es que, recientemente, el tenista ibérico de solamente 20 años de edad tuvo que ausentarse del destacado Torneo de Montecarlo a última hora como consecuencia de una complicación física. Naturalmente, esto se traduce en una muy mala noticia teniendo en cuenta el objetivo de Alcaraz de llegar al número 1 del ranking ATP.

Ahora, todo apuntaba a que Alcaraz sí iba a estar en el Torneo de Conde de Godó, en Barcelona. Sin embargo, no ha podido superar las molestias en su antebrazo derecho, algo que se evidenció en la última sesión de este domingo por la mañana. Por ende, tampoco podrá estar presente en el certamen a disputarse en su país de origen.

Sí, son dos ausencias consecutivas para Alcaraz, algo que todavía no le había pasado en ningún momento de su corta carrera en el circuito. Además, se trata de dos campeonatos en los que partía como el principal favorito para quedarse con el título y que iba a utilizar para prepararse de la mejor manera para Roland Garros.

Alcaraz, que se entrenó jueves y viernes en la Ferraro Tennis Academy, viajó este fin de semana a Murcia para disfrutar de unos días junto as u familia. Hasta allí se desplazó todo su equipo, con el que estuvo entrenando sábado y domingo en el Club de Campo, al lado de su casa. Pero lo cierto es que los resultados no fueron los mejores.

Sucede que, en la última sesión de este domingo, el murciano no tuvo buenas sensaciones en su antebrazo derecho y pese a que lo intentó hasta última hora, tomó la determinación de que la mejor decisión era no forzar y bajarse del Conde de Godó 2024. No es un detalle menor que, en dicho torneo, el español defendía el título.

De todos modos, la organización del torneo comunicó que, este lunes, Alcaraz acudirá para atender a todos y hacer acto de presencia tras su baja de última hora. Así las cosas, todo apunta a que la reaparición del tenista se dará recién en Madrid, por lo que contará con prácticamente dos semanas más para recuperarse de su lesión.

Así está el Ranking ATP

1- Novak Djokovic: 9,725 puntos

2- Jannik Sinner: 8,710 puntos

3- Carlos Alcaraz: 8,645 puntos

4- Daniil Medvedev: 7,165 puntos

5- Alexander Zverev: 5,415 puntos

6- Andrey Rublev: 4,890 puntos

7- Holger Rune: 3,795 puntos

8- Hubert Hurkacz: 3,665 puntos

9- Grigor Dimitrov: 3,540 puntos

10- Casper Ruud: 3,465 puntos