A poco de cumplirse los tres años desde su desaparición física, el nombre de Diego Armando Maradona y su legado sigue igual de latente en la sociedad argentina. Sin embargo, en las últimas horas, la polémica se desató en las redes sociales en donde se vinculó a Dalma y Giannina Maradona con la denuncia de varias cuentas fan del Diego que fueron censuradas por “derechos de imagen”.

En concreto, los perfiles “Maradonoir” y “Maradonafotos10” enunciaron en sus cuentas que dejarían de publicar contenido debido a que fueron bloqueados judicialmente para hacerlo por orden de Diego Mayol, el abogado que representa a los herederos de “Pelusa”, pero con la bajada de línea de parte de Dalma y Giannina, por lo que ambas hijas fueron responsabilizadas por ello.

En el descargo y la explicación de una de las cuentas se expresó de manera firme la denuncia contra las hijas del Diego: “Empezamos Maradonoir como otro homenaje colectivo, entre infinitos, a Diego Armando Maradona: el mejor jugador de fútbol y el mejor de los nuestros. Quismos ubicarlo en cada película que pudiéramos, porque hay tantos Diegos como fanáticos que lo recordemos. El 31 de agosto nos bloquearon la cuenta porque Diego Mayol, en representación de Dalma y Gianinna Maradona, considera que “la imagen y nombre de Diego Maradona pertenecen legalmente a sus herederos y no pueden ser utilizados sin su autorización. Por esto, no podemos subir más fotos. Pero no queremos dejar de decir que nosotros creemos que Diego es del pueblo y de todos los que lo amamos. Diego es más que público: es popular“. Además, la cuenta de casi 30 mil seguidores en Twitter sumó la clásica firma de Maradona y su frase “todo en repudio”, para esbozar la injusticia sentida por el bloqueo.

Maradonafotos10 subió una historia a su Instagram en donde capturaban una imagen de su cuenta que prohibía la publicación de fotos para Diego porque los derechos de autor eran exclusivos para Diego Mayol, Dalma Maradona y Giannina.

Lógicamente, en las redes sociales los fanáticos de Maradona liquidaron a las hijas del 10 y a su representación por los hechos que derivaron en esta cancelación en a las cuentas fan que honraban al Diego.

El descargo de Dalma Maradona tras las acusaciones

La hija mayor del Diego se expresó en su cuenta de Instagram luego de la denuncia y el castigo social que recibió en las últimas horas, ya que manifestó: “Tanto a mi como a mi hermana (Gianinna) no nos molesta para nada todas las páginas espectaculares que ponen fotos sobre mi papá. Nos encanta. Por favor nunca paren de poner fotos de él. Hay un abogado que nos representa a los 5 herederos y da la casualidad que cuando bajan las páginas dice el nombre del abogado y que es en solicitud solamente de nosotras dos Eso no es cierto. Nos estamos encargando del tema. Por favor no paren, nos encanta hasta que nos arroben así podemos repostearlas y que esto no pare nunca. Si a alguna persona le molesta esto y quiere denunciar que lo haga sin nuestros nombres“.