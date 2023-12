Bolavip te trae la agenda deportiva de este miércoles 13 de diciembre. La fase de grupos de la UEFA Champions League llega a su fin, pero no será la única definición. Se definen la Copa Argentina y los torneos de Colombia y Uruguay. Además, hay acción del básquet con la NBA y la Liga Nacional. A continuación, puedes enterarte de los horarios y los canales para ver los eventos en vivo.

Agenda deportiva del miércoles 13 de diciembre

Copa Argentina

⚽ Final – Estudiantes de La Plata vs. Defensa y Justicia: TyC Sports, TyC Sports Play, TyC Sports Internacional, Fanatiz USA

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:10 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:10 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:10 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:10 hs | 🇺🇸 PT 16:10 hs | 🇪🇸 01:10 hs

UEFA Champions League

⚽ Estrella Roja vs. Manchester City: Star+, ESPN, TNT Sports México, TNT Go, HBO Max, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, UniMás, Univision NOW, ViX, Paramount+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:45 hs | 🇺🇸 PT 09:45 hs | 🇪🇸 18:45 hs

⚽ RB Leipzig vs. Young Boys: Star+, FOX Sports, ESPN 2, Cinemax, HBO Max, Paramount+, ViX, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:45 hs | 🇺🇸 PT 09:45 hs | 🇪🇸 18:45 hs

⚽ Newcastle vs. Milan: Star+, ESPN, ESPN 2, Cinemax, HBO Max, Paramount+, ViX, Movistar Liga de Campeones 6, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Atlético de Madrid vs. Lazio: Star+, ESPN 2, ESPN 4 Sur, HBO Max, ViX, Paramount+, CBS Sports Network, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Celtic vs. Feyenoord: Star+, ESPN 3, HBO Max, ViX, Paramount+, Movistar Liga de Campeones 7, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Borussia Dortmund vs. PSG: Star+, FOX Sports, ESPN, HBO Max, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, ViX, Paramount+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Royal Amberes vs. Barcelona: Star+, FOX Sports 2, TNT Sports México, TNT Go, HBO Max, iX, Paramount+, Univision NOW, Galavision, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+, Movistar Plus+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Porto vs. Shakhtar Donetsk: Star+, FOX Sports 3, HBO Max, ViX, Paramount+, Movistar Liga de Campeones 5, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Primera A Colombia

⚽ Final – Independiente Medellín vs. Júnior: Win Sports+, Win Sports Online, RCN Nuestra Tele, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Campeonato Uruguayo

⚽ Liverpool vs. Peñarol: Star+, VTV+, GolTV Latinoamérica, GolTV Español, GolTV, Fanatiz USA

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

NBA

🏀 Washington Wizards vs. New Orleans Pelicans: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Detroit Pistons vs. Philadelphia 76ers: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Toronto Raptors vs. Atlanta Hawks: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Miami Heat vs. Charlotte Hornets: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers: Star+, ESPN 2, TNT, League Pass, NBA TV, Movistar Deportes, Movistar Plus+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Houston Rockets vs. Memphis Grizzlies: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Utah Jazz vs. New York Knicks: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

🏀 Phoenix Suns vs. Brooklyn Nets: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

Liga Nacional

🏀 Instituto vs. Regatas: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

🏀 Unión vs. San Lorenzo: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs