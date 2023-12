Manchester City perdió este miércoles ante el Aston Villa en lo que no sólo fue el peor partido en la historia para un equipo dirigido por Pep Guardiola -en cuanto a estadísticas refiere-, sino también la cuarta presentación consecutiva sin triunfo por liga, la peor racha para el entrenador español.

Y claro, ante esta seguidilla de malos resultados, las dudas han comenzado a aparecer dentro del vestuario Citizen, y el propio Guardiola lo reconoció luego del partido: “Es importante enfrentar la realidad, no estamos acostumbrados a pasar tantos partidos sin ganar”, explicó.

Siguiendo con sus declaraciones, Guardiola apuntó contra los propios jugadores, y los destacó como la fuente de la solución a esta mala racha: “Los jugadores tienen que darse cuenta que no son mis palabras las que pueden ayudar, o nuestros logros. Son ellos en el campo los que tienen que darse cuenta de que los rivales son mucho mejores”, reconoció. “Luego de eso, podremos dar el paso adelante. Es la única forma”, completó.

Además, aseguró que resumirlo todo en la ausencia de Rodri durante estos últimos partidos sería “simplificarlo demasiado”, más allá de la importancia que tiene en la medular del equipo.

La evolución del resto de los equipos

El Manchester City es el rival a vencer, ya no sólo en Inglaterra, sino en todo el mundo, luego de la conquista de la Champions League. Y Guardiola reconoce ese hambre en los equipos rivales: “Si miras a los siguientes tres equipos en la tabla. Cada año hacen más, veo el hambre en nuestros rivales, lo veo.”

Esto se puede ver en equipos como Arsenal, que hoy gana esos partidos que en otro momento se le escapaban, y en la forma en que rivales como Aston Villa, Tottenham o Newcastle han progresado para esta campaña.

Guardiola reconoce que estos años de gloria en Manchester City también tienen un costado negativo, y es que no preparan al equipo para los malos momentos: “Por mucho tiempo vivimos en la cima y sabemos que tan buenos somos”, explica. A la vez que destaca que “los malos resultados te ayudan a entenderlo”.

La presión de la prensa y los fanáticos

El techo que ha tocado el Manchester City ha provocado que cualquier revés parezca el final de un era. Ante esto Guardiola fue un tanto irónico y comentó: “Los fanáticos y la prensa dicen ‘¡Oh, por dios! están perdiendo”. Son cuatro partidos sin ganar, pueden ser cinco, seis, puede pasar.”

Además, recalcó que la prensa “siempre exagera”, y lleva al extremo todo: “Cuando ganas eres el mejor del mundo, cuando no ganas estas en crisis”, comentó Guardiola, criticando la forma en que se manejan los medios.

Para cerrar, el entrenador destacó que el equipo no se ha vuelto complaciente y que eso no tiene nada que ver con el presente y los resultados: “No es complacencia. Complacencia sería llegar tarde a los entrenamientos, no entrenar bien, no hacer un buen trabajo”, recalcó.