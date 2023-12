No conformes con los fichajes estelares de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba a mediados de año, en Inter Miami quieren seguir dando lugar al arribo de futbolistas de elite en 2024, no solo porque esperan mejorar su producción en la MLS, competencia en la que no lograron avanzar a instancias de playoffs, sino porque además la nueva temporada los encontrará compitiendo también a nivel continental en la Liga de Campeones de Concacaf, que sus directivos ya señalaron como gran objetivo para la plantilla que conduce Gerardo Martino.

En esa línea, desde hace tiempo están trabajando en el arribo del uruguayo Luis Suárez, quien no solo compartió plantel con Messi en Barcelona sino que además tiene con él una gran relación de amistad. El uruguayo ya se despidió de Gremio y todo parece indicar que será el próximo fichaje rutilante del equipo. Pero hay otro excompañero del capitán al que han querido tentar desde Inter, con la diferencia de que todavía pertenece al equipo culé: se trata de Sergi Roberto, todoterreno de 31 años al que solo le queda contrato con el club hasta junio.

Ese segundo deseo de David Beckham y compañía no podrá cumplirse de momento, porque si bien Sergi Roberto reconoció que la MLS es un destino que tiene en alta consideración para su futuro, aclaró que en lo inmediato no son esos los planes para su carrera. “Solo estoy hablando con Barcelona en estos momentos. No voy a irme a otro equipo”, aseguró al diario Sport consultado sobre su actual situación contractual.

“Los rumores de Inter Miami o el Palmeiras solo son mentiras. Sí me gustaría probar la experiencia de la MLS en el futuro, pero todavía no ha llegado el momento para eso”, aclaró el futbolista español que considera que todavía tiene algunos cartuchos por quemar en el fútbol europeo de élite y que confía en poder llegar a un acuerdo para renovar su vínculo con Barcelona.

Sergi Roberto compartió con Lionel Messi once temporadas en el equipo culé, al que fue promovido para la 2010/2011 desde el filial. Nunca en su carrera defendió otra camiseta y de momento espera continuar como Blaugrana, incluso cuando ha tenido muy poca continuidad en el presente curso, habiendo participado nada más que de seis partidos.

Luis Suárez está al caer

Muy diferente a la de Sergi Roberto es la realidad de Luis Suárez, quien tiene el camino libre para negociar su arribo a Inter Miami y, aunque cuenta con otras opciones en el mercado, sería ese el destino elegido para continuar con su carrera reencontrándose con su amigo Lionel Messi. De todas maneras, el uruguayo ya avisó que tomará una decisión después de disfrutar de unas vacaciones en familia.

Los partidos de pretemporada que confirmó Inter Miami

Inter Miami ya tiene confirmados tres partidos de pretemporada, que podrían ser los primeros para empezar a disfrutar de la dupla de ataque entre Lionel Messi y Luis Suárez. El primero de ellos será el 19 de enero visitando a la Selección de El Salvador. Además, recientemente se confirmaron dos encuentros en Arabia Saudita: el lunes 29 de enero ante Al Hilal y el jueves 1 de febrero ante Al Nassr, para dar lugar a un nuevo cara a cara entre La Pulga y Cristiano Ronaldo.