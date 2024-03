El vínculo de Rodolfo De Paoli con el fútbol surgió hace décadas, cuando él era muy chico. Su papá fue presidente de Nueva Chicago, él se crió en ese club y, de hecho, llegó a ser la mascota del equipo. Tuvo un breve paso como futbolista por el Torito y también lo dirigió. Entre su retiro como jugador y sus inicios como DT, incursionó en el mundo del relato y esa actividad la mantiene hasta los días que corren, inclusive siendo entrenador.

“Nunca imaginé ser relator, jamás. Siempre quise ser entrenador, incluso, a la par de jugar al fútbol. Jugaba con los muñequitos de torta y les daba charlas a los seis o siete años. Los entrenaba y jugaba con ellos. Era un jugador de baby fútbol y me gustaba preguntarles a los entrenadores el porqué de cada cosa que hacíamos. Con diez u once años hacía ese tipo de preguntas. El título de entrenador es el único en el que me he recibido”, le contó Rodolfo De Paoli a Olé respecto a sus sueños de chico.

De Paoli considera que se lo mide con una vara distinta por ser relator: “Los medios de comunicación me hacían sentir un outsider. Lo que descubrí fue que la gente te toma por el éxito y el fracaso, no por lo que sos, y mucho más siendo entrenador. A mí me condena ser un relator exitoso, pero desde que yo me presento en un vestuario con los jugadores, ellos ya se dan cuenta de que soy entrenador, que soy líder y que fui un futbolista como ellos.”.

Carlos Bianchi, su mentor

“Poca gente lo sabe, pero cuando relataba la campaña de Boca allá por 2004 conocí a Carlos Bianchi. Cuando le conté mi historia de haber sido jugador y aspirar a ser entrenador, me cuidaba como su hijo. Él siempre me aconsejó mucho y me volvía loco preguntándome un montón de cosas. Me llamaba mucho la atención que Carlos llamara a los jugadores por el nombre de pila y no por el apellido. A veces los trataba de usted, en otras de vos. A sus jugadores los tenía muy bien conducidos, pero con mucha empatía y sensibilidad a los Villarreal, Pablo Ledesma, Pablo Álvarez, Carlos Tevez… Los tenía cortitos, pero los hacía sentir bien. Cuando viajaba a relatar los partidos de Copa Libertadores, yo estaba con ellos en el avión, en el hotel”, contó De Paoli, quien conoció al Virrey siendo relator de la campaña de Boca.

Además contó: “Hace poco le agradecí porque me habían dado el premio Alumni y le dije que ese logro era en gran parte gracias a él. Él, sin saberlo, me había ayudado mucho. Diez años después de la primera vez que hablé con él, tuve una charla en un café donde le insistí en mi sueño de ser entrenador. La respuesta de él fue que yo era muy bueno relatando y que era muy difícil mantener un matrimonio sin una economía importante”.