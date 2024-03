Hace apenas unas semanas, Rodolfo De Paoli era el entrenador de Independiente Rivadavia en su primera experiencia en la Primera División del fútbol argentino. Apenas fueron siete partidos los que estuvo en la Lepra hasta dejar su cargo por malos resultados: dos victorias y cinco derrotas.

En las últimas horas, Rodolfo De Paoli se postuló para dirigir a Belgrano, tras la salida de Guillermo Farré. El relator de la Selección Argentina dialogó con el periodista Matías Juez y afirmó: “Me encantaría dirigir a un gigante como Belgrano. Nadie habló conmigo, pero me gustaría que Artime me llame. Es un gigante de nuestro país”. Dicha declaración no cayó muy simpática entre los hinchas del Pirata, que en las redes se expresaron.

La carrera de De Paoli como entrenador

Si bien es popularmente conocido por ser relator, la realidad es que Rodolfo De Paoli fue jugador de fútbol y se desempeña como director técnico desde la temporada 2007/08, en la que inició en Deportivo Riestra, luego continuó en Argentino de Merlo, Dock Sud y Liniers. Tras un parate de cinco años, regresó a la dirección técnica en la temporada 2017/18 en Real Pilar para luego agarrar en Nueva Chicago, club con el cual se identifica como hincha.

Asumió en Barracas Central cuando el Guapo estaba en la Primera Nacional y logró el ascenso, se fue y volvió al elenco del sur de la Ciudad de Buenos Aires. En 2023 estuvo en Patronato y al no cumplir el objetivo de ascender, se fue y en 2024 agarró en Independiente Rivadavia, pero apenas fueron siete partidos. Cabe destacar que en toda su carrera dirigió 182 partidos, de los cuales consiguió 62 victorias, 55 empates y 65 derrotas. El lapso más prolongado en un equipo de manera continua fue entre 2021 y 2022 en Barracas Central con 44 partidos dirigidos.

Los comentarios de los hinchas de Belgrano en las redes sociales