En la actualidad, Lewis Hamilton, el piloto más ganador de títulos de la historia de la Fórmula 1 junto con el inolvidable Michael Schumacher, está ubicado en el centro de la escena. Pero, para sorpresa de muchos, no por sus buenos resultados en el marco de la categoría más importante del automovilismo mundial sino por otras cuestiones.

Primero y principal, el británico ha revolucionado el mundo de la Fórmula 1 al llegar a un acuerdo para abandonar la escudería Mercedes a partir de 2025 y desembarcar en Ferrari. Como no podía ser de otra manera, esto desató una gran polémica teniendo en cuenta la fuerte identificación del piloto inglés con el equipo alemán.

Pero, mientras transita sus últimos momentos en Mercedes, el propio Hamilton, de 39 años de edad, asustó al mundo entero con declaraciones inesperadas refiriéndose a su posible retiro. Sí, algo que nadie tenía en los planes y que encendió las alarmas de los amantes de la Fórmula 1. De hecho, no cerró ninguna puerta.

“He hablado con muchos atletas increíbles, desde Boris Becker hasta Serena Williams. Incluso Michael Jordan. He hablado con grandes que he conocido a lo largo del camino. Algunos de ellos están retirados y otros siguen compitiendo”, comenzó exteriorizando Hamilton en medio de declaraciones brindadas a GQSports.

“Estuve hablando sobre el miedo a lo que viene después, la falta de preparación para lo que viene luego del retiro. Muchos de ellos me dijeron: ‘Me detuve demasiado pronto’. También me dijeron: ‘Me quedé demasiado tiempo'”, continuó indicando el nacido en la ciudad de Stevenage, compartiendo diversas posturas al respecto.

“También supieron decirme: ‘Cuando terminó todo, no tenía nada planeado. Todo mi mundo se vino abajo porque mi vida ha girado en torno a ese deporte’. Yo creo que, en mi caso, será el cine y la moda”, finalizó el siete veces campeón de la Fórmula 1, revelando que, en los últimos tiempos, ha dialogado mucho sobre esta cuestión.

Lógicamente, esto ha agitado el avispero en Mercedes pero fundamentalmente en Ferrari debido a que la escudería italiana ha hecho un gran esfuerzo para poder finiquitar el “fichaje” de Hamilton. De todos modos, todo indica que el posible retiro del inglés se produciría dentro de un tiempo y no en el futuro inmediato.

Encuesta ¿Fue buena la decisión de Hamilton de pasar a Ferrari? ¿Fue buena la decisión de Hamilton de pasar a Ferrari? YA VOTARON 0 PERSONAS

El Gran Premio de Australia 2024, una piedra en el zapato

Lewis Hamilton no la pasó bien en Australia. Tuvo que salir en el puesto 11 y para peor, en la vuelta 17 tuvo que abandonar porque su auto perdía potencia. Así lo contó él mismo: “Empecé a empujar un poco más y de pronto al entrar a la curva seis el motor tronó, en ese momento el corazón se me hundió, son cosas que pasan y vamos a regresar”.

Hamilton y una pésima experiencia en 2023 con el surf

En septiembre de 2023, Lewis Hamilton la pasó mal con una ola y así lo contó él mismo en su momento: “Cuando alguien dice ‘no puedes trepar ese árbol’, lo treparé, incluso si casi con certeza me voy a caer. La ola era enorme, un tubo enorme, y podía ver a Kelly -Slater- descendiendo justo por delante de mí. Solo tenía que asegurarme de no ser arrastrado. Así que me sumergí, agarré el arrecife y recé. Pude oír cómo caía justo detrás de mí, como una explosión. Me arrancó la tabla y me la partió por la mitad. Estuve muy cerca del final. Pero eso, por alguna razón, me emociona”.