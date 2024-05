Cada semana se estrena en YouTube un nuevo capítulo de ‘Lo del Turco’, el exitoso programa del Turco García en el que un puñado de invitados lo visita en su casa para comer un asado y compartir una larga charla. Hace algunas semanas llegó a su punto máximo de popularidad por un altercado físico.

Es que el exdelantero de clubes como Racing y Huracán, además de la Selección Argentina, se fue a las manos con el dueño de Camisetas Nani. El momento que presenciaron figuras como Luquitas Rodríguez y Coscu se volvió viral en aquel entonces. Ahora, otro episodio de tensión se vivió en el programa.

Aunque esta vez no hubo golpes de puño, un clima pesado se apoderó de la casa del Turco, que pidió que uno de los invitados abandonara el lugar. “El Turco nos está echando, vamos“, le avisó a Guille Aquino uno de sus productores.

La reacción del conductor del Blender fue de confusión al no saber qué estaba sucediendo, algo que se replicó en el resto de los invitados: Pachu Peña, Santiago Cúneo, Paco Amoroso y Ca7riel. El Turco atinó a explicar que “desubicados” no quería, pero no profundizó.

Cuando Aquino estaba dispuesto a abandonar el programa para irse con su productor y amigo, García se paró y cruzó unas palabras a unos pasos de la mesa con quién tuvo el inconveniente. Finalmente, todos volvieron a sus posiciones y continuaron con la grabación.

La pelea de Turco García y Camisetas Nani

Con aquel capítulo quedó al descubierto la transparencia con la que se graba el programa y lo genuino de sus charlas. En esa oportunidad, el dueño del local de casacas se pasó de la raya con chistes entre Jesús, quién acompaña al exjugador casa semana, y su mujer.

Turco García le lanzó primero un vaso de gaseosa ante la incrédula mirada de Luquitas Rodríguez y Coscu, en primera fila, y luego se desató la violencia cuando Ricardo Chao se fue agresivamente hacia el exjugador.