Este sábado seis de enero, el periodista Luis Ventura reportó que Ezequiel Lavezzi estaba internado en terapia intensiva por sobredosis en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, desde el circulo íntimo del exfutbolista de San Lorenzo, Napoli y París Saint-Germain, entre otros, salieron a desmentir en redes sociales esta versión.

Principalmente su hijo Tomás Lavezzi, que en una historia de su cuenta de Instagram fue contundente para derribar los recientes trascendidos respecto al estado de salud del Pocho: ”Mi papá se encuentra bien y en tratamiento. Dejen de inventar cosas que no son verdad. No tiene ninguna sobredosis ni nada de lo que dicen”.

Las noticias extrafutbolisticas en torno a Ezequiel Lavezzi se desprendieron desde el pasado 20 de diciembre, cuando por un confuso episodio que habría ocurrido en su casa debió ser trasladado al Sanatorio Cantegril de Punta del Este, al sufrir la fractura de uno de sus omóplatos. Según contaron sus afectos, se debió a un accidente doméstico.

No obstante, circuló que mantuvo una acalorada discusión en una fiesta familiar, por la que no solo padeció la lesión ósea, sino que también, aunque no está confirmado, fue apuñalado en el estómago. De hecho, de acuerdo a la Jefatura del departamento policial local, fueron alertados por vecinos del altercado y al llegar al recinto en donde ocurrieron los hechos, redujeron al ex Selección Argentina y, debido a su estado, lo arrimaron hasta la clínica.

Al respecto, el parte policial indicó que a las cinco de la mañana de aquel día concurrió ”móvil policial a Arenas de José Ignacio, Jurisdicción de Seccional 13 donde solicitan apoyo a La Emergencia”. El documento aclara que los efectivos encontraron a la “víctima”, Ezequiel Lavezzi, “lesionado siendo atendido por móvil de la Emergencia” cuyo médico “diagnosticó fractura de omóplato trasladándolo a Sanatorio Cantegril”.

Luis Ventura aseguró que Ezequiel Lavezzi está internado en CABA

El periodista de espectáculos Luis Ventura, en su programa que se emite por América TV, comunicó que Ezequiel “El Pocho” Lavezzi ingresó este sábado 6 de enero por la tarde al Sanatorio Zabala (Av. Cabildo 1295, barrio de Belgrano), donde, al parecer, se encuentra internado en el tercer piso en terapia intensiva. ‘‘Sólo su novia Natali Borges se encuentra con él”, agregó.

Ezequiel Lavezzi habría firmado un consentimiento a la familia para ser internado en una clínica en Boedo

De acuerdo a un tuit del periodista de TN Pablo Gravellone, Ezequiel Lavezzi le firmó un consentimiento a su familia para tratar su adicción en una clínica especializada en salud mental ubicada en el barrio de Boedo.