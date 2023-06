Tanto en su época como jugador como en la actual como streamer, Sergio Agüero se ha caracterizado como una persona sin cassette y que no anda con rodeos para dar testiminios. Por eso, cuando en más de una ocasión tuvo enojo o bronca con algún aspecto puntual, el Kun no ha tenido problemas en mostrarlo.

Sin embargo, pocas veces se lo vio como en un video que fue producto de un clip de la transmisión en vivo con Ibai Llanos en donde hablaban de la Kings League. ¿Qué sucedió?

Concretamente, el streamer español se encontraba junto con varios colegas en su casa luego de lo que fue el encuentro entre Latinoamerica y España de fútbol que tuvo las presencias de La Cobra, Coscu, Momo y otros tantos integrantes de la escena virtual de dichas zonas.

Allí, además de algunos de estos personajes, también se encontraban los dos streamers dominicanos conocidos como “Los futbolitos”. Uno de ellos, denominado así mismo como Will, suele ser viral por sus despectivos comentarios hacia Leo Messi y por generar polémica con sus opiniones sobre el fútbol. Y justamente contra este influencer es con quien el Kun Agüero tuvo un fuertísimo cruce en plena transmisión en vivo.

Luego de unas chicanas de parte de Will, el Kun replicó furioso: “¿Quién ese imbécil que dice que el Kuni llora? Que cuando vaya me lo diga en la cara. ¿Quién te crees que sos, bobo? Cerrá el ort*, dale que no es tu programa, tomátela”. Tras más burlas de parte del dominicano, Agüero explotó: “Te lo estoy diciendo en serio, mejor que me lo diga en la cara, la c* de tu madre. Que cierre bien el ort*“. Una vez viralizado y trascendido el enojo del Kun, Will respondió en sus redes sociales: “Disculpas. Es todo show, ofenderte en serio no fue mi intención. Lo siento, leyenda“. Tremendo.