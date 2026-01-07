Es tendencia:
Los resultados de los argentinos en la Etapa 4 del Rally Dakar 2026: ganaron Cavigliasso y Pertegani y Benavides quedó 7°

Se disputó una nueva etapa del Rally en Arabia Saudita, con el trayecto de Al-Ula al Refugio.

Por Marco D'arcangelo

El Rally Dakar completó una nueva etapa.
© agusnguagliardiEl Rally Dakar completó una nueva etapa.

Se completó la Cuarta Etapa del Rally Dakar 2026, que comprende desde Al-Ula al Refugio (Maratón Parte 1), y que contó con un buen rendimiento de los distintos representantes argentinos. El matrimonio cordobés, campeón del mundo de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, finalizaron en el primer puesto en Challenger

Por otro lado, en la categoría MISIÓN 1000, nuevamente el argentino Jeremías Pascual se quedó con el primer puesto al igual que en la Etapa 3, por lo que lidera la tabla general de la competencia. Cabe destacar que es el único representante del país en la categoría.

Siguiendo con el resto de los argentinos, en motos Luciano Benavides volvió a tener una buena performance. Después de quedar en la quinta posición en la Etapa 3, ahora el argentino quedó 7° y en la general sigue dentro de los cinco primeros del certamen. 

Por último, en SSV, los dos representantes del país tuvieron una buena performance. Jeremías González quedó quinto, mientras que Manuel Andújar quedó octavo. En la tabla general, Andújar está en el puesto 8°, mientras que González trepó al 14° lugar. 

Los resultados de los argentinos en la Etapa 4 del Rally Dakar

  • Challenger: Nicolás Cavigliasso (1°), Kevin Benavides (8°) y David Zille (13°) 
  • Motos: Luciano Benavides (7°), Santiago Rostán (33°) y Leonardo Cola (44°)
  • SSV: Jeremías González (5°) y Manuel Andujar (8°)
  • MISION 1000: Jeremías Pascual (1°)

Los argentinos que disputan el Rally Dakar 2026

  1. Luciano Benavides (Motos)
  2. Leonardo Cola (Motos)
  3. Santiago Rostán (Motos)
  4. Nicolás Cavigliasso (Autos/Challenger)
  5. Valentina Pertegarini (Autos/Challenger, navegante de Nico Cavigliasso)
  6. Augusto Sanz (Autos/Challenger, navegante de Puck Klaassen)
  7. David Zille (Autos/Challenger)
  8. Sebastian Cesana (Autos/Challenger, navegante de David Zille)
  9. Fernando Acosta (Autos/Challenger, navegante de Oscar Ral)
  10. Kevin Benavides (Autos/Challenger)
  11. Lisandro Sisterna (Autos/Challenger, navegante de Kevin Benavides)
  12. Bruno Jacomy (Autos/Challenger, navegante de Lucas del Río)
  13. Pablo Copetti (Autos/Challenger)
  14. Manuel Andújar (SSV)
  15. Andrés Frini (SSV, navegante de Manuel Andújar)
  16. Jeremías González Ferioli (SSV)
  17. Gonzalo Rinaldi (SSV, navegante de Jeremías González Ferioli)
  18. Gastón Mattarucco (Classic, navegante de Javier Vélez)
  19. Benjamín Pascual (Mission 1000)
El Rally Dakar 2026 se disputa del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, con casi 5000 km de tramo cronometrado y 8000 km al completo con los enlaces. La competencia comenzará y finalizará en Yanbu, con pasos por Alula, Hail, Riyadh, Wadi Ad-Dawasir, Bisha y Al-Henakiyah.

