Los resultados de los argentinos en la Etapa 3 del Rally Dakar 2026: Zille perdió el liderazgo en Challenger y Benavides volvió al Top 5 en motos

Llegó a su fin la Etapa 3 del Rally Dakar 2026 que recorrió la región de Al Ula, en Arabia Saudita, con sensaciones encontradas en relación a la producción de los diferentes competidores argentinos, porque así como Luciano Benavides finalizó cuarto y volvió al Top 5 de la clasificación general en motos, David Zille fue séptimo y perdió el liderazgo en Challenger, cayendo al quinto puesto. Líder en esta etapa fue la neerlandesa Puck Klaassen, quien tiene como navegante al argentino Augusto Sánz.

También en Challenger, el matrimonio cordobés y campeón del mundo de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini fueron cuartos en la etapa y alcanzaron la sexta posición de la clasificación general. Kevin Benavides y Pablo Copetti llevaban más de una hora de retraso respecto a los líderes y todavía no habían llegado para cerca del mediodía argentino.

En SSV, la dupla de Jeremías González y Gonzalo Rinaldi finalizaron en la quinta posición para recomponerse de un lunes en el que habían tenido que atravesar todo tipo de dificultades y llegaron a la novena posición de la clasificación general, mientras que Manuel Andujar y Andrés Frini fueron decimoterceros.

En motos, el cuarto puesto de Luciano Benavides fue la noticia destacada de la jornada que también tuvo a Juan Santiago Rostón y Leonardo Cola escalando a los puestos 40 y 46 de la clasificación general en Rally 2.

Benjamín Pascual se mantiene al frente del Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica del equipo chino Segway, junto a su compañero asiático Yi Guanghi, igualado con un camión híbrido Man del trío español Juvanteny-Criado-Rivas.

Los resultados de los argentinos en la Etapa 3

Motos: Luciando Benavides (4°), Juan Santiago Roston (61°), Leonardo Cola (62°).

Challenger: Nicolás Cavigliasso (4°), David Zille (7°), Kevin Benavides (24°).

SSV: Jeremías González (5°), Manuel Andujar (13°).

MISION 1000: Jeremías Pascual (1°)

Los argentinos que disputan el Rally Dakar 2026

Luciano Benavides (Motos) Leonardo Cola (Motos) Santiago Rostán (Motos) Nicolás Cavigliasso (Autos/Challenger) Valentina Pertegarini (Autos/Challenger, navegante de Nico Cavigliasso) Augusto Sanz (Autos/Challenger, navegante de Puck Klaassen) David Zille (Autos/Challenger) Sebastian Cesana (Autos/Challenger, navegante de David Zille) Fernando Acosta (Autos/Challenger, navegante de Oscar Ral) Kevin Benavides (Autos/Challenger) Lisandro Sisterna (Autos/Challenger, navegante de Kevin Benavides) Bruno Jacomy (Autos/Challenger, navegante de Lucas del Río) Pablo Copetti (Autos/Challenger) Manuel Andújar (SSV) Andrés Frini (SSV, navegante de Manuel Andújar) Jeremías González Ferioli (SSV) Gonzalo Rinaldi (SSV, navegante de Jeremías González Ferioli) Gastón Mattarucco (Classic, navegante de Javier Vélez) Benjamín Pascual (Mission 1000)

El Rally Dakar 2026 se disputa del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, con casi 5000 km de tramo cronometrado y 8000 km al completo con los enlaces. La competencia comenzará y finalizará en Yanbu, con pasos por Alula, Hail, Riyadh, Wadi Ad-Dawasir, Bisha y Al-Henakiyah.