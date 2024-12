Marcos Di Palma es popularmente conocido no solo por su desempeño en Turismo Carretera, Turismo Nacional y TC 2000, sino también por sus incontables situaciones fuera de contexto. No por nada es apodado como ‘Loco’, ya que ha formado parte de aventuras y acciones que no son habituales en ningún ser humano. Y ahora vuelve a ser noticia a nivel nacional.

El arrecifeño de 52 años, que se retiró de las pistas en 2009 y dejó una huella imborrable en el automovilismo argentino, principalmente por su enorme carisma y también por las recordadas carreras con los máximos referentes, está planificando su retorno a las pistas. Sí, aunque cueste creerlo, el también Diputado de la Provincia de Buenos Aires entre el 10 de diciembre de 2017 y el 9 de diciembre de 2021, volverá a competir.

Durante las últimas horas, Di Palma aseguró en una entrevista con Campeones que el proyecto está en marcha para que, en 2026, pueda retornar a las competencias. Pero también reveló el motivo, ya que no corre en Turismo Carretera desde que decidió abandonar dicha actividad.

“Tendré que hablar con la ACTC, pero en el 2026 tenemos que estar. Quiero que el auto se arme en Arrecifes, vamos a dedicarnos en 2025 a armar el equipo para volver”, exclamó el piloto que está muy identificado con Chevrolet.

Lógicamente, competir automovilísticamente conlleva una gran inversión de dinero. Y el Loco dejó en claro cómo piensa solventarlo, pero también propuso hacer una acción solidaria: “Mi idea es que en el equipo haya una sola publicidad para cubrir gastos. Con el resto de las publicidades, donar todo a los chicos con cáncer. Que la plata la manejan dos padres que hayan perdido a sus hijos”, concluyó.

Marcos Di Palma regresará al TC.

El día que Marcos Di Palma dejó sin luz a toda una población por un accidente aéreo

En los días previos a asumir como Diputado de la Provincia de Buenos Aires, el piloto arrecifeño fue el gran protagonista de un accidente que se produjo en la pequeña ciudad de Capitán Sarmiento, a la cual dejó sin luz luego de estrellar su avioneta contra un tendido eléctrico tras una maniobra fallida de la que salió ileso.

El siniestro ocurrió el 7 de diciembre de 2017, y el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás le impuso a Di Palma una multa de $8,4 millones por el incidente que ocasionó con una vieja avioneta marca Cessna en la localidad bonaerense que es vecina a su pueblo natal, Arrecifes.

Los títulos de Marcos Di Palma

En 1992, cuando conducía el IKA Torino, el arrecifeño consiguió el título en la categoría Supercart. Fue el único palmarés que logró a lo largo de toda su carrera automovilística.

