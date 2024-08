Emiliano Dibu Martínez es una de las figuras y referente del Aston Villa de Inglaterra y también de la Selección Argentina. Pero, antes de su explosión y actual reconocimiento, impresionó a la Premier League con sus actuaciones en el Arsenal. Ahora, este equipo le empieza a dar protagonismo a un joven arquero de Colombia, Alexéi Rojas Fedorushchenko, quien ya firmó su primer contrato profesional y estuvo en la pretemporada con el primer equipo en los Estados Unidos.

La carrera del Dibu Martínez dio un vuelco impresionante cuando Arsenal le dio la oportunidad de hacerse con el puesto de titular en el arco debido a una lesión de ligamentos que sufrió Bernd Leno en junio de 2020, provocada por Neal Maupay, en ese entonces delantero del Brighton.

A partir de esto, los Gunners cerraron la temporada con el arquero argentino en el arco. Sus actuaciones hicieron que el club tenga que tomar una decisión: Martínez o Leno. Al final, el alemán se quedó en el club y llevó a que el Dibu pida su transferencia.

Dibu Martínez atajó un total de 38 partidos en el primer equipo del Arsenal (IMAGO / Uk Sports Pics Ltd).

Aston Villa lo compró en una cifra de 17.4 millones de euros, mientras que Arsenal se quedó Bernd Leno. La historia es bien conocida: Martínez se volvió una figura indispensable para el club de Birmingham, pero también para la Selección Argentina con el título del Mundial de Qatar 2022, las dos Copas América (2021 y 2024) más la Finalissima 2022.

La decisión de los Gunners de mantener a Leno y vender al Dibu Martínez fue un error y lo demostraron con las posteriores contrataciones de Aaron Ramsdale en 2021 (pagaron 28 millones de euros al Sheffield United) y de David Raya en 2023 (cesión de 3.5 millones de euros y posterior compra de 31.9 millones al Brentford).

¿Alexéi Rojas Fedorushchenko, otro caso Dibu Martínez en Arsenal?

A mediados de julio de este 2024, Arsenal hizo oficial la firma del primer contrato profesional de Alexéi Rojas Fedorushchenko (categoría 2005), arquero colombiano con nacionalidades inglesa y rusa. Viajó con el plantel del primer equipo, encabezado por Mikel Arteta, a la pretemporada en los Estados Unidos e impresionó a varios con algunos videos de los entrenamientos. También estuvo en el banco de suplentes en el amistoso ante Liverpool en Filadelfia el pasado 31 de julio.

Rojas Fedorushchenko supo atajar en las juveniles de las selecciones de Rusia e Inglaterra, pero recientemente estuvo en la Selección de Colombia Sub 20 y hasta se perfila para ser el arquero titular en el próximo Sudamericano de la categoría en 2025. En Arsenal, no tiene un camino fácil, aunque ya destacó en la Sub 18 del club y en la UEFA Youth League.

Es que, a pesar de ya ser profesional, este arquero de 18 años, nacido en Basildon, Inglaterra, integrará el equipo Sub 21 del Arsenal, tal como hizo Dibu Martínez (37 partidos) en sus inicios en el club. Además, deberá pelear por el puesto de titular contra otros guardametas como son el inglés Tommy Setford y el danés Lucas Nygaard, ambos categoría 2006.

En tanto, en el plantel profesional, Mikel Arteta ya cuenta con David Raya y Aaron Ramsdale, quienes se pelean el puesto de titular. Por detrás de ellos, aparece el estonio Karl Hein, quien atajó de titular ante Liverpool en el amistoso antes mencionado.

Alexéi Rojas, durante la pretemporada con el primer equipo de Arsenal (X @alexeirojass).

Por lo tanto, Alexéi Rojas tendrá mucho camino por delante para hacerse con la posibilidad de atajar en la Primera del Arsenal y hasta es probable que tenga sus chances, primero, en otras instituciones. Evidentemente, Dibu Martínez podría ser el ejemplo a seguir de este colombiano en su carrera. Toda una paradoja conociendo las críticas que han surgido desde el país que representa contra el argentino.

Sea en Arsenal o en otro club, el camino recién empieza para este joven guardameta, de quien se espera mucho en Colombia con el potencial que ya demuestra en Inglaterra.