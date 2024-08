Poco antes que se cumpliera un año del título conquistado por la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, Emiliano Martínez contó que en el entretiempo de aquella final ante Francia se había cruzado con Cuti Romero por ver que estaba yendo demasiado fuerte contra Kylian Mbappé y podía correr riesgo de ser expulsado.

Durante la serie Campeones se ve a Dibu contar cómo fue que encaró al defensor en el vestuario, durante el entretiempo. “Te llegan a echar, te cago a piñas después del partido”, aseguró haberle dicho. Y agregó: “Al Cuti le tengo que pedir por favor que deje de pegar. Imaginate”.

La escena que pintó el arquero argentino quedó en el imaginario de los hinchas como otro de esos momentos épicos de la conquista de la tercera estrella. Sin embargo, el propio Cuti Romero desmintió la leyenda al ser consultado al respecto durante una entrevista con ESPN F90.

“Es todo mentira. El Dibu se inventa sus historias a veces. Yo no me acuerdo que me haya dicho eso, sinceramente. Pero el tiene sus historias que por ahí se las crea. Sí muchas veces me dice que esté tranquilo, que no haga faltas. Pero imposible que me haya dicho eso”, aseguró.

Cuti, Dibu y Messi previo al inicio de la final del Mundial de Qatar.

Más allá de exponer que el relato épico del arquero no se condice con lo que sucedió en aquel vestuario de Lusail, Cuti destacó la gran amistad que formó con el arquero con el que además de compartir Selección Argentina le toca competir en la Premier League.

“Es un personaje. Dentro de la cancha se transforma. Pero en el día a día, en la intimidad, te hace reír mucho. Tengo una muy linda relación con él. Prácticamente empezamos a jugar juntos en la Selección y nos conocemos bastante. Es hermoso lo que está viviendo. Es el mejor arquero del mundo, claramente, y se lo merece por todo lo que la luchó”, dijo.

La lesión de Messi en la final de la Copa América

Otra escena que sin dudas marcará la película del ciclo de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina fue la lesión de Lionel Messi en la final de la Copa América y el llanto posterior, una vez que tuvo que sentarse en el banco de suplentes para dar paso a la cancha a Nicolás Gozález.

Al respecto, Romero señaló: “Fue duro por saber lo que es dentro del campo, para nosotros y para el rival. Decí que no vi las imágenes ahí llorando hasta después. Siempre quiere estar y es hermoso lo que genera, lo que transmite. Y cuando vimos las imágenes pensábamos ‘qué increíble que después de haber ganado todo siga siendo así’. Una humildad impresionante, como Fideo, como Ota. Yo sufrí por ellos cuando no se les daba”.