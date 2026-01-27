logotipo del encabezado
El Aston Villa de Dibu Martínez, obligado a buscar un refuerzo de urgencia a seis días de cerrar el mercado de pases

El conjunto inglés sufrió una inesperada baja de peso y tendrá que explorar el mercado a días del cierre.

El Aston Villa de Dibu Martínez sale al mercado por un refuerzo necesario
© GettyEl Aston Villa de Dibu Martínez sale al mercado por un refuerzo necesario

Por Germán Celsan

En Inglaterra, el próximo 2 de febrero es el día límite para el cierre del mercado de pases de invierno. Eso significa que quedan apenas seis días para que se baje la persiana y para el Aston Villa de Dibu Martínez, eso acaba de convertirse en un gran problema.

El conjunto de Unai Emery había completado una ventana tranquila, con los fichajes de Brian Madjo (17) y Alysson (18), dos jóvenes prospectos. Además del regreso de Leon Bailey de su préstamo en Roma, a cambio de la salida de Donyell Malen al club de la capital italiana. Con eso, estaban listos para encarar la segunda parte de la temporada, peleando la parte alta de la Premier League y clasificados directamente a octavos de Europa League.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban en Birmingham, y ante la inesperada lesión de Youri Tielemans, se ven obligados a salir de urgencia a buscar un nuevo volante central.

Tielemans se lesionó y Aston Villa necesita un volante central. (Getty)

Tielemans se lesionó y Aston Villa necesita un volante central. (Getty)

El belga se suma a la lista de lesiones que incluye al capitán John McGinn y a Boubacar Kamara, quien se perderá el resto de la temporada. Ante esta situación, y con la baja de un tercer mediocampista titular, el Aston Villa necesita reforzarse.

Los dos nombres que podrían llegar a Aston Villa antes de terminar el mercado

De acuerdo a medios ingleses, hay dos nombres que encabezan la lista de opciones de Unai Emery para suplantar la inesperada ausencia de Tielemans: el inglés Ruben Loftus-Cheek y un conocido de la casa en Douglas Luiz.

Ruben Loftus-Cheek, de pasado en Chelsea, es uno de los objetivos. (Getty)

Ruben Loftus-Cheek, de pasado en Chelsea, es uno de los objetivos. (Getty)

Loftus-Cheek actualmente se encuentra en el AC Milan, donde es un jugador de recambio para Massimiliano Allegri, y podría buscar un regreso a la Premier League para sumar minutos con más consistencia.

Mientras tanto, Douglas Luiz está a préstamo en Nottingham Forest desde Juventus, y su situación es aún más complicada que la del ex Chelsea, intercalando titularidades y partidos en los que ni siquiera entra. Su situación incluye un pasado no del todo feliz con Unai Emery, pero su paso por el club fue positivo y llegó a ser uno de los capitanes del plantel.

Douglas Luiz es el otro futbolista que aparece en carpeta. (Getty)

Douglas Luiz es el otro futbolista que aparece en carpeta. (Getty)

El Daily Mail afirma que Aston Villa está estudiando la posibilidad de ficharlos a ambos antes del cierre del mercado de pases, aunque no le queda mucho tiempo para finalizar los acuerdos, así como el de Tammy Abraham, otro nombre que vestirá los colores del club en este 2026.

En síntesis

  • El Aston Villa de Dibu Martínez busca refuerzos antes del cierre del mercado el 2 de febrero.
  • La lesión de Youri Tielemans obliga al equipo a fichar de urgencia un volante central.
  • Ruben Loftus Cheek y Douglas Luiz son los principales objetivos según el Daily Mail.
