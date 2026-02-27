Es tendencia:
Cuti Romero recibió un ultimátum en Tottenham a tres meses del Mundial 2026: “Situación de vida o muerte”

El capitán argentino de los Spurs, y el resto de sus compañeros, recibieron un mensaje claro por parte del nuevo entrenador.

Por Germán Celsan

Poco más de 100 días quedan para el inicio del Mundial 2026, y si bien el torneo está ya en la cabeza de muchos futbolistas, quien no puede permitirse pensar en dicha competición es Cuti Romero, uno de los defensores centrales titulares de la Selección Argentina que defenderá el título.

Esto se debe a que el cordobés es el capitán de Tottenham, uno de los seis equipos denominados como parte del “Big Six” en la Premier League, y que atraviesa el peor momento de su historia en la primera división inglesa. Los Spurs marchan en el puesto 17, a apenas cuatro puntos del descenso, y en franca lucha.

Cuti Romero recibió un pedido de sus compañeros
En ese contexto, Cuti está cumpliendo con una suspensión de cuatro partidos y recibió un claro mensaje de su nuevo entrenador Igor Tudor. Con el equipo sin sumar victorias por Premier League en lo que va del 2026, el croata fue claro: “Es necesario ser inteligentes y entender el momento. Tenemos que conseguir puntos, no importan las formas“, afirmó en conferencia de prensa.

“Las formas, el estilo, pasan a un plano secundario. Estamos en una situación de vida o muerte, deportivamente hablando”, continuó Tudor, reconociendo que Tottenham está en un momento crítico. “Necesitamos cambiar la mentalidad, y eso se cambia entrenando. Necesitamos esas sesiones para poder transmitirle a los jugadores cómo deben comportarse el domingo en la cancha y que los fanáticos vean eso. Es clave, no hay otra forme ni otra posibilidad“, agregó.

No quiero ser repetitivo, pero lamentablemente veo muy claro que en este momento lo importante es ganar puntos. No podemos pensar en el estilo de juego”, explicó Tudor. “Lo que le pido a mis jugadores es que se preocupen en ellos mismos. Que pensemos en nosotros, en nada más. Tenemos que tener lo que en Italia se llama “mentalidad de equipo chico”, empezar desde allí y trabajar. Los jugadores ya lo saben“, concluyó.

La situación es clara, no hay posibilidad de error para un Tottenham que es, en lo que va del 2026, el peor equipo en la primera división del fútbol inglés, aunque también deberá enfrentar los octavos de final de la UEFA Champions League, donde será rival de Atlético de Madrid, en lo que parece más una distracción que un objetivo.

Tabla de posiciones de la Premier League 2025/26

En síntesis

  • El Cuti Romero capitanea al Tottenham, que marcha 17° en la Premier League 2026.
  • El equipo suma cero victorias en liga durante 2026 y está a cuatro puntos del descenso.
  • Su entrenador, Igor Tudor, envió un ultimátum a todo el equipo y reconoció que deben sumar puntos sin importar las formas.
Germán Celsan
Germán Celsan

