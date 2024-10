Mientras disputa la Champions League y la Premier League, el Manchester City ya comienza a planificar la próxima temporada, que será particular ya que tendrá poco tiempo de preparación debido a que entre junio y julio del 2025 jugará el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Debido a esta situación, según informa el medio británico Telegraph, desde la dirigencia del elenco ciudadano le hicieron un pedido desesperado a la organización, y el mismo es retrasar el inicio de la próxima liga. Esto se debe a que si llegan a la final del Mundial de Clubes, solamente tendrán un mes para el inicio de la Premier, y los jugadores tendrán tres semanas de vacaciones, por lo que solo habrá una de pretemporada.

Por el momento, el elenco comandado por Pep Guardiola, quien puso en duda su continuidad de cara a la próxima temporada, no recibió aún una respuesta por parte de la organización de la Premier League, pero esperan que la misma sea negativa tras los sondeos iniciales.

Si bien aún no se publicó oficialmente el calendario del fútbol inglés para la temporada 2025/26, en caso de llegar a instancias finales del Mundial de Clubes, que termina el 13 de julio, y de ganar la FA Cup o la Premier League, el City comenzaría a jugar cerca del 10 de agosto, teniendo así menos de un mes entre una temporada y la otra.

Manchester City pidió atrasar su inicio en la Premier League 2025/26.

“En este mes o tres semanas y después de las vacaciones, la Premier League no nos ha permitido posponer los dos primeros partidos para nuestra recuperación”, comentó al respecto Guardiola, que agregó: “Absolutamente no está permitido. ¿La Premier League nos dice que sí? No, absolutamente no”.

Además, explicó que podrían jugar más partidos que en temporadas anteriores: “Sí. Va a suceder con seguridad. Depende de si estamos en las últimas etapas de la FA Cup. No sé si jugaremos más partidos que el año del triplete antes de Estados Unidos. Tal vez juguemos menos partidos”.

Y cerró comentando que podría darle descanso en medio de la temporada a algunos futbolistas: “No tengo una respuesta ahora mismo porque no he estado en esa situación antes. Creo que vamos a tomar una decisión con sentido común. Veremos cómo están los jugadores, el calendario, y luego decidiremos”.

Pep Guardiola habló sobre el plantel para disputar el Mundial de Clubes

Si bien se espera que todos los equipos vayan con el mejor equipo posible para disputar este torneo, varios jugadores y entrenadores no están conformes con la cantidad de partidos que tienen que jugar por año, por lo que podrían ausentarse de la cita mundialista en Estados Unidos.

Sobre esto, Guardiola comentó: “¿Cuáles son los jugadores más fuertes? ¿Cuáles? Si me dices cuáles jugadores son más fuertes que los demás, no lo entiendo”, dijo. “Vamos con todo el equipo allí, no vamos a un partido. Quizás el jugador más fuerte de ellos esté en malas condiciones por muchas razones: profesionales, personales, lesiones. No voy a decir antes del partido qué jugador voy a poner. Yo decidiré”, siguió.