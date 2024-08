El debut del Chelsea en la Premier League 2024/25 dejó un sabor amargo en sus fanáticos, quienes vieron al equipo capitaneado por Enzo Fernández ser doblegado por el vigente tetracampeón, Manchester City. La derrota en Stamford Bridge fue impactante, y generó algunos comentarios, principalmente contra el argentino, portador de la cinta y referente del equipo.

Primero fue Jamie Carragher, luego llegaron las declaraciones de Gary Neville, y ahora se sumó Emmanuel Petit, ex futbolista del Chelsea y campeón del mundo con Francia en 1998. El otrora volante por derecha y compañero de Zinedine Zidane apuntó contra Enzo Fernández luego de la caída de los Blues: “Estaba perdido“, apuntó.

“Mientras veía a Enzo Fernández jugar por detrás del delantero contra el Manchester City, pensaba que ésa es la posición exacta en la que debería estar Conor Gallagher“, declaró Pettit ante el sitio de apuestas Safest Casino Sites. El francés secundó los dichos de Neville, quien también recordó al ahora jugador del Atlético de Madrid, con quien Enzo peleaba la posición y a quien Maresca terminó descartando.

Enzo Fernández no tuvo el mejor partido ante Manchester City. IMAGO

No obstante, Petit considera que reposicionando a Enzo Fernández a un lugar más cercano al centro del campo, la cosa puede cambiar: “La principal cualidad de Enzo está en el centro del campo, organizando al equipo, ganando el segundo balón y mostrando su ritmo de trabajo“, explicó el francés.

Chelsea no tiene un “buen ambiente” para Petit

Las declaraciones del ex Chelsea y Arsenal no terminaron allí y también destacó que el presente del Chelsea no es el mejor ni el más apropiado para triunfar: “El ambiente no es bueno en el Chelsea“, aseguró Petit. “Mira a Kai Havertz, se ha redefinido en el Arsenal y se le ve feliz, lo que le hace desplegar al máximo sus capacidades”, ejemplificó.

Petit no ve un buen ambiente en Chelsea.

El francés regresó a Enzo Fernández y reconoció que es difícil ver al Enzo de Argentina con el Chelsea si juega detrás del delantero y que Enzo Maresca, el entrenador del primer equipo, lo expuso demasiado ante Manchester City. “¿Cómo pones a un jugador como Enzo, que además está sometido a una enorme presión después de lo que pasó en la Selección Argentina en esa posición y con el brazalete de capitán? Estaba perdido“, reflexionó.

Finalmente, Petit pidió al Enzo de Argentina con la camiseta del Chelsea, aunque también destacó lo que debe pasar para que ese Enzo aparezca: “Tiene esa pasión con Argentina, es un león en el campo, necesitamos ver esa faceta de Enzo en el Chelsea, pero tiene que ser en la posición y el entorno adecuados. Ahora mismo no juega con confianza“, sentenció.

El Chelsea de Enzo Fernández debuta en Europa

Chelsea vuelve a presentarse este jueves, y lo hace nuevamente en Stamford Bridge. Su rival será el Servette suizo, en la ida de la fase final de clasificación para la UEFA Conference League. La clasificación es fundamental para Chelsea por temas económicos y los ingresos que le puede representar llegar lejos en la competencia.

Hoy Maresca cuenta con un amplio plantel de más de 40 futbolistas, el cual será afinado antes de finalizar el mercado. En cualquier caso, el club necesita los ingresos para ajustar sus libros de cuentas y no entrar en déficit financiero irrecuperable. Es por ello que la serie ante el club suizo es clave para la temporada.