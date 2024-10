Incautan 95kg de droga valuados en casi 50 millones, etiquetados con el rostro de una leyenda del Chelsea

El futbolista se sorprendió al enterarse y aseguró no tener conocimiento de lo que estaba pasando.

En 2017, Frank Lampard se retiró del fútbol tras una legendaria carrera y luego de convertirse en una leyenda del Chelsea. Su icónica imagen despidiéndose de los fanáticos en Stamford Bridge recorrió el mundo en aquel entonces… y lo ha vuelto a hacer en las últimas horas, pero no por el motivo que él esperaría.

Resulta que aquella imagen fue utilizada para etiquetar ladrillos de contrabando , encontrados por la Policía Federal de Australia en Sidney. De acuerdo a lo reportado, se habrían incautado unos 95kg de metanfetaminas enviadas desde Los Ángeles, valuadas en casi 50 millones de dólares .

¿El motivo de este curioso uso de la foto de Lampard? Pues eso es algo que aún no está resuelto. Junto a las drogas confiscadas fue detenido también un hombre de 37 años llamado Richard Prothero, quien sería el traficante. La policía sospecha que la droga iba a ser dividida en más de 600,000 paquetes y vendida dentro de la ciudad.

La Policía Federal Australiana compartió imágenes del allanamiento y del material de contrabando incautado luego del operativo policial:

El contrabando descubierto por la Policía de Australia.

Lampard se refirió al uso de su foto en el contrabando de drogas

La prensa inglesa se acercó al domicilio de Frank Lampard en West London, donde comparte su hogar con su mujer Christine. Allí, Lampard habría visto las imágenes y hablado con The Sun.

“Creo que puedes imaginar mi respuesta… ¿Qué podría decir? No estaba al tanto. No sé ni que decirte, si te soy honesto. Literalmente no tengo nada para comentar“, expresó el otrora capitán de Chelsea al ver el archivo.

La imagen de Lampard despidiéndose de Stamford Bridge, la utilizada en el cargamento de contrabando.

Por supuesto, no se ha encontrado ningún tipo de relación entre Frank Lampard y el cargamento de contrabando descubierto en Australia con su imagen. Según indicó la prensa internacional, la única hipótesis hasta el momento sería que el productor de la misma fuera fanático de los Blues, y hubiera añadido el distintivo sello en tributo a su ídolo.

