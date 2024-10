José Mourinho y el 'intercambio de estrellas' que podría haber cambiado la historia del Inter de Milán y Chelsea

The Special One estuvo muy cerca de ser el artífice de uno de los traspasos más grandes en la historia del fútbol.

211 goles, 648 partidos y 11 títulos en 13 años como futbolista del Chelsea. Esas son las estadísticas que definen la carrera de Frank Lampard. Sin embargo, muy diferentes pudieron verse en caso de que José Mourinho se hubiera salido con la suya allá por 2008, cuando intentó llevárselo al fútbol italiano.

El capitán histórico de los Blues estuvo a punto de reunirse con The Special One en el Inter de Milán, y Mourinho incluso estaba dispuesto a ceder a Adriano, por entonces la figura de los nerazzurris, para propiciar la llegada de Lampard, con quien ya había coincidido en su primer paso por Chelsea.

“El interés del jugador por venir al Inter es una certeza y muy importante“, reconoció por aquel entonces Gabriele Oriali, director deportivo del club en 2008, sobre la chance de que Lampard se vistiera de azul y negro.

El rumor era tan fuerte que incluso el representante de Adriano, Gilmar Rinaldi, reconoció en aquel momento que el intercambio era una posibilidad. “No puedo confirmar ni negar que será intercambiado por Lampard“, había declarado antes de iniciar la temporada 2008/09.

Frank Lampard reveló el motivo real por el que no se dio el traspaso

“Todos lo saben… estuve muy cerca del Inter“, admitió el propio Lampard en una entrevista con Gazzetta dello Sport en 2010. Y el motivo por el que no se dio fue el fallecimiento de su madre. “Era una oferta extraordinaria, pero perder a mi madre me marcó y no supe qué hacer. Por suerte todo fue bien con el Chelsea“, explicó en aquel entonces.

Lampard finalmente se quedó en Chelsea hasta dejar el club en 2014 para unirse al City Group y terminar su carrera con pasos tanto por Manchester City como el New York City de la MLS. Su estadía adicional con los Blues luego de aquella oportunidad de salir en 2008 lo vio ganar una Champions League, una Europa League, una Premier League y tres FA Cup adicionales a las que ya tenía.

Por su parte, la carrera de Adriano entró en picada estrepitosamente, y estuvo lejos de alcanzar el status de leyenda que Lampard consiguió en Stamford Bridge. Un año después de aquel mercado, el Emperador rompió su contrato con el Inter, tras no regresar de una Fecha FIFA con Brasil y los conocidos problemas en su vida tras el fallecimiento de su padre.

Su retiro fue en 2016 luego de pasos por Roma, Corinthians, Flamengo y Athletico Paranense y un nivel muy lejano al que prometía alcanzar en su carrera.