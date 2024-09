Julián Álvarez pasó dos temporadas tan intensas como exitosas en Manchester City. El delantero argentino llegó desde River, y cuando todos esperaban que saliera a préstamo, Pep Guardiola lo acobijó y fue clave para la obtención de todos los títulos. Sin embargo, con el tiempo las oportunidades no fueron las que el nueve de la Selección Argentina esperaba y decidió marcharse.

Tras disputar la Copa América y los Juegos Olímpicos con la albiceleste, Julián no volvió a Inglaterra. En su lugar, emprendió rumbo a Madrid para fichar por el Atlético. Con ello, no pudo tener un último cara a cara con Pep Guardiola, y tuvo que despedirse por teléfono. Hoy, un par de meses después de aquel momento, Julián contó todo lo que se dijeron con el español en esa última conversación.

“La verdad que no pude ir a Manchester, pero sí en esos días cuando ya se estaba por firmar… o cuando firmé, no recuerdo bien, nos hablamos”, inició su relato Julián, en diálogo con ESPN. “Le agradecí por los dos años, por la confianza, por el trato, por todo lo que aprendí, por todo lo que viví. A él, al cuerpo técnico, toda la gente de ahí“, reconoció el argentino.

Julián no pudo despedirse cara a cara con Guardiola. IMAGO

Así como Julián le agradeció a Guardiola, el entrenador español hizo lo propio: “Él de su parte también me agradeció porque fueron dos años increíbles, nunca hice ningún problema, nunca nada y ayudé para lograr cosas muy lindas en el club.“

El pedido de Guardiola para Julián Álvarez

Sin embargo, la conversación no quedó allí. Julián Álvarez reveló que Pep Guardiola le hizo un pedido muy especial antes de colgar el teléfono. “Me pidió que, si algún día pudiera [ir a Manchester], sería lindo. Porque a toda la gente le iba a hacer mucha ilusión que los saludara, así que cuando tenga oportunidad tal vez vaya“, reveló.

No obstante, hasta el momento eso no se ha podido dar y Julián Álvarez todavía no volvió a pisar las instalaciones del Manchester City, ni a hablar con Pep Guardiola. Aún así, dejó la puerta abierta a que pase en un futuro: “Hablamos sólo en ese momento, estoy con muchos partidos, ellos también. Durante la temporada es un poco difícil hablar pero creo que ya habrá oportunidad“, cerró.

Guardiola le pidió a Julián que un día vuelva a saludar a la gente del club. IMAGO

Antes de dejar el club a cambio de una cifra alrededor de los 90 millones de euros, Julián Álvarez vistió en 103 ocasiones la camiseta del Manchester City, en las que convirtió 36 goles y repartió 18 asistencias.

Además, llevó a Etihad ayudó para llevar a Etihad dos títulos de Premier League, una FA Cup, una Community Shield y los ansiados títulos internacionales: una Champions League, una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.