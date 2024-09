Luego de sacar a Alexis Mac Allister y perder en casa, hinchas del Liverpool apuntaron contra Arne Slot: "No había razón"

El regreso del receso por Fecha FIFA se auguraba bastante prometedor para el Liverpool. Con el regreso de sus figuras y Alexis Mac Allister como titular, los Reds recibían a Nottingham Forest en Anfield. Sin embargo, los dirigidos por Arne Slot fueron sorprendidos y cayeron contra la visita por la mínima, lo cual causó el descontento de los fanáticos.

Liverpool era, junto a Manchester City, el único equipo que llegaba a la cuarta fecha con tres victorias y puntaje perfecto en su haber. Pero, al mismo tiempo que los de Guardiola ganaban a Brentford con doblete de Haaland, los Reds caían en casa. Uno de los puntos donde los fanáticos hicieron mella fue en los cambios de Slot, que sacó del campo a Mac Allister y Luis Díaz apenas quince minutos luego del inicio de la segunda parte.

“Patético planteo. Nos merecimos perder. Slot apuró una triple sustitución cuando no había razón para hacerlo y no nos benefició”, destacó un fanático en X. “No había razón para sacar a Macca [Mac Allister] antes que a Szobo [Szoboszlai], que erró todos los pases hoy“, secundó otro. “Se notó la falta de Klopp, que hacía que se involucre el estadio en este tipo de partidos“, agregó un tercero.

Los cambios de Slot no agradaron a los hinchas de Liverpool. IMAGO

Esta fue la primera derrota oficial del Liverpool bajo el mando de Arne Slot, luego de lo que habían sido las victorias contra Ipswich (2-0), Brentford (2-0) y Manchester United (3-0), previo a la Fecha FIFA.

Alexis Mac Allister y Liverpool iniciarán su travesía por la Champions League

El motivo principal de los cambios de Slot tiene que ser la carga de minutos de los futbolistas que retiró. Tanto Alexis como Luis Díaz volvían de disputar la Fecha FIFA en Sudamérica, con largos viajes de regreso a Europa. Además, el próximo martes, los Reds debutarán por Champions League.

A dar vuelta la página y pensar en la Champions League, que inicia este martes. IMAGO

Y no será un partido más, ya que tendrán que viajar a San Siro para enfrentar al AC Milan. Bolonia, Leipzig, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Girona, LOSC Lille y PSV Eindhoven, en ese orden, completan el duro camino del Liverpool en la fase principal de la renovada competencia europea.