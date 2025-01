"No es el fin del mundo": Jamie Carragher sentencia el futuro de Garnacho en el Manchester United tras los rumores de su venta

Manchester United es uno de los clubes que no ha estado activo en el mercado de enero. Al menos de momento, los Red Devils no han registrado ni altas ni bajas en el plantel que dirige Rúben Amorim, aunque hay dos nombres que han estado en boca de todos como posibles salidas: Marcus Rashford y Alejandro Garnacho.

Dos productos de la cantera y dos futbolistas que el fanático tiene en alta consideración, pero que también están muy bien valuados y que podrían acomodar las finanzas en Old Trafford. Y, con ello, hacer olvidar a la directiva cualquier tipo de preocupación con el Fair Play Financiero de la Premier League.

Mientras el futuro de Rashford podría estar en Milan, la situación de Garnacho es un tanto más complicada, pues varios equipos ya han mostrado estar interesados en el extremo de 20 años. Y aunque para los hinchas, Garnacho es intocable, Jamie Carragher aseguró que una venta del argentino no sería el fin del mundo para el club.

Carragher cree que vender a Garnacho, si llega una buena oferta, sería la decisión correcta.

“Si les ofrecen buen dinero por Garnacho ¿Por qué no lo venderían? Manchester City lo hace todo el tiempo, vende a los jugadores de su academia”, expresó Carragher en The Overlap, rodeado de leyendas del United como Gary Neville o Roy Keane. Y, como vio que ninguno de los dos salió a contradecirlo, agregó: “A Mainoo lo veo como una pieza central del futuro, no lo vendería. Pero Garnacho… No creo que sea el fin del mundo [si se va].”

Napoli va con fuerza, pero Tottenham se mete en la discusión

Cuando comenzó a especularse sobre la posible venta de Alejandro Garnacho, el primer club que apareció en boca de los expertos del mercado en el fútbol inglés fue el del Napoli. Los italianos han negociado con el United recientemente, con el traspaso de Scott McTominay, el cual ha resultado bastante fructífero para ellos.

Sin embargo, One Football asegura que el Tottenham quiere meterse en la discusión por el futuro del extremo argentino. Los Spurs acaban de renovar a su capitán, Heung-Min Son, aunque sólo por un año más, y estarían dispuestos a pagar hasta 58 millones de libras por Garnacho, y así asegurarse un prometedor sucesor para el coreano.

El perfil de Garnacho se adapta perfectamente al estilo de juego de Ange Postecoglou, que ha tenido problemas para alinear delanteros esta temporada, con la lesión de Solanke en los primeros meses de la campaña, la de Richarlison, que recién ahora está disponible, o la de Timo Werner, aún ausente con un desgarro.

Tottenham no tiene delanteros de las características de Garnacho.

Garnacho añadiría versatilidad y un necesario desequilibrio por banda, característica por la cual ninguno de los actuales delanteros de Tottenham necesariamente destaca. El único que tiene un perfil similar es el francés Odobert, que llegó del Burnley, pero que también se lesionó y apenas sumó minutos con los Spurs esta temporada.