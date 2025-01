No son muchos los futbolistas que vistieron una única camiseta -a nivel clubes- en la historia del fútbol. Jamie Carragher es uno de esos pocos casos: el defensor disputó 739 encuentros con la casaca del Liverpool en los que marcó cuatro goles y ganó once títulos, entre ellos el de la Champions League de 2005. Desde su retiro en el año 2013, Carragher siguió vinculado al mundo del fútbol, pero lo hizo desde los medios de comunicación.

Carragher es una de las voces de Sky Sports y allí suele analizar lo que sucede en el fútbol europeo, principalmente en la Premier League. En esta oportunidad, la gloria del Liverpool analizó los casos de tres futbolistas importantes de los Reds que no renovaron sus contratos y podrían marcharse libres en el próximo mercado de pases: Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk y Mohamed Salah.

El ex marcador central del Liverpool y la Selección de Inglaterra destacó la manera de manejarse de Virgil van Dijk, pero cuestionó a Alexander-Arnold y a Salah: “Diré que van Dijk ha salido mejor de esta situación como capitán del club y le tengo en más estima. La forma en la que se ha comportado y ha jugado. No se ha involucrado en todo esto. Creo que más que hablar de Trent Alexander-Arnold o Mo Salah, me gustaría rendir homenaje a Virgil. Se ha comportado como un hombre de estado. Le han hecho preguntas y no las ha rehuido. Quiere ganar la Premier y está haciendo todo lo posible por el Liverpool. Ojalá renueve. Los otros dos (Alexander-Arnold y Salah) podrían tomar nota de van Dijk y seguir su ejemplo”.

Salah y una irónica respuesta

Mohamed Salah recogió el guante y en su propia cuenta de X le respondió a Carragher. El egipcio respondió a una publicación de Sky Sports en la que se recortaba lo que decía el ex marcador central sobre él y las situaciones de van Dijk y Alexander-Arnold y respondió con dureza y un toque irónico: “Estoy empezando a pensar que estás obsesionado conmigo”, acompañado de un emoji guiñando un ojo. Cabe recordar que el contrato de Salah con Liverpool finaliza a mediados de 2025, todavía no lo renovó e inclusive llegó a declarar que se ve lejos de los Reds de cara a la próxima temporada.

