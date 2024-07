Los festejos de la Selección Argentina por haber conquistado el bicampeonato en la Copa América, generó una enorme repercusión. A nivel mundial, la polémica estalló en la cara de todos los ciudadanos, pero principalmente en Enzo Fernández, quien fue acusado de racista y homofóbico por su compañero en Chelsea, el defensor francés Wesley Fofana.

El oriundo de Marseille, con pasado en Leicester City, fue quien apuntó contra el ex River Plate por los cánticos que se viralizaron en las redes sociales. A través de Instagram, mostró todo su enojo. Pero después de que circulara muchísima agua por debajo del puente, el volante argentino se sumó a los entrenamientos y su compañero rompió el silencio.

Desde Estados Unidos, donde Chelsea realiza la pretemporada, Fofana dialogó con Daily Mail Sports y fue contundente respecto a su análisis de la situación, donde el campeón del mundo en Qatar 2022 fue sancionado con una multa monetaria, además de que el periódico inglés destacó que “se comprometió a hacer una contribución considerable a una organización benéfica contra la discriminación”. Y al respecto, su compañero destacó: “No creo que una sanción importante para Enzo sea un buen proceso. Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes en muchos países. No tenemos la misma educación, para bien o para mal. Pero necesitamos educar a todo el mundo si no queremos que se repita”.

El ex defensor de Saint-Étienne también reconoció que aceptó las disculpas de Enzo Fernández, y consideró que “no es racista”. A lo que amplió: “Lo que pasa es que el vídeo es malo. No se trata solo de Enzo, se trata de la Selección Argentina. Él está en el vídeo, pero si fuera de otro país, habría publicado lo mismo”, haciendo referencia a su posteo en Instagram. Y luego indicó que “ya pasó, está bien. Estoy contento con esta situación porque él me entiende, yo lo entiendo, él pidió perdón, confío en él, y eso es lo más importante”.

Por otra parte, uno de los seis futbolistas franceses que tiene el plantel londinense se refirió a la unión grupal tras lo ocurrido: “Hablamos, todo el equipo junto. No éramos solo Enzo y yo. Éramos todos. Estamos en el mismo equipo y tenemos que seguir adelante juntos. Se acabó. Jugamos juntos. Necesitamos permanecer juntos. Somos fuertes juntos. Si yo estoy en un bando y Enzo en el otro y nos peleamos todos los días o no hablamos o no estamos contentos en el campo, entonces no jugamos bien”, explicó. Y concluyó: “No es solo cosa de Enzo y de mí. Es cosa de todo el equipo. Por eso hablamos. Es un buen club”.

Wesley Fofana rompió el silencio tras el regreso de Enzo Fernández a Chelsea. (Getty Images)

La palabra del entrenador de Chelsea sobre la vuelta de Enzo Fernández

Enzo Maresca, el flamante entrenador blue, se refirió a la situación que lo involucraba a Fernández en el conflicto con sus compañeros en una conferencia posterior al entrenamiento. “Todos nos sentimos muy cómodos. Enzo ha vuelto, tuvo una conversación con todos nosotros para aclarar que no había malas intenciones. Todos los muchachos aceptaron las disculpas. Desde anoche, todo era como antes. Todo es normal. Todo está bien“, fueron las declaraciones del DT.

Enzo Fernández, imprescindible en Chelsea

El conjunto londinense tomó la postura de seguir contando con el argentino en sus filas, ya que es considerado vital en el funcionamiento del equipo. De hecho, Enzo Maresca elaboró un listado de futbolistas que se irán del club y no Fernández ni ninguno de los seis jugadores que están en contra de Enzo figuran entre los transferibles, por lo que deberán convivir en Chelsea hasta que la situación se amalgame.

Los que integran la lista de salida de los Blues sin: Romelo Lukaku, Kepa Arrizabalaga, Trevoh Chalobah, Armando Broja, Conor Gallagher, Djordge Petrovic, David Datro Fofana, Cesare Casadei, Alfie Gilchrist, Andrey Santos, Harvey Val, Leo Castledine, Bashir Humphreys y Alex Matos.

La gira del Chelsea por los Estados Unidos

Chelsea ya jugó su primer partido de pretemporada. Fue derrota 4-1 frente al Celtic. Ahora, ya con la presencia de Enzo Fernández, el conjunto de Enzo Maresca se medirá a América de México este miércoles 31 de julio, luego a Manchester City el sábado 3 de agosto, a Real Madrid el martes 6 y a Inter de Milán el sábado 10.

Volverá a la actividad oficial el 18 de agosto contra Manchester City en Stamford Bridge, duelo correspondiente a la primera jornada de la Premier League 2024/2025.