Ante Países Bajos, la Selección Argentina se juega el pase a las semifinales del Mundial de Qatar, instancia en donde enfrentaría a Brasil o Croacia para luego soñar con el pase a una nueva final del mundo. Para poder obtener ello, primero la Scaloneta deberá superar a la dura selección neerlandesa, equipo que es de los mejores seleccionados en defensiva y transición ofensiva en lo que va de la disputa mundialista.

Para este encuentro, Lionel Scaloni tiene un cambio obligado respecto a lo que fue el partido de octavos ante Australia, ya que el leve esguince de tobillo de Papu Gómez lo deja marginado de este duelo y su reemplazo parecía ser la opción del reingreso de Ángel Di María -ya recuperado de la sobrecarga muscular- o la opción de un volante más con el ingreso de Enzo Fernández al tridente Mac Allister-Paredes-De Paul.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que Rodrigo De Paul no está al 100% en lo físico y si bien no arrastra lesión o cuestión de gravedad, en el entrenamiento del pasado miércoles no formó parte en su totalidad y se planteó un XI inicial sin él, con Di María y el resto de los volantes mencionados.

Este jueves, tanto el Fideo como De Paul se entrenaron con normalidad y Scaloni ensayó un once distinto al del día anterior, contando con ambos jugadores en el esquema inicial pero sin ser confirmados como titulares, por lo que a un día del partido ante Países Bajos, el entrenador guarda tres dudas en donde no solo habría variantes en los nombres, sino que también en la formación.

Según confirmó Gastón Edul, Scaloni paró un XI inicial con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María, jugando con un esquema clásico 4-3-3, pero de estos nombres, solo 8 tienen el lugar confirmado, ya que luego el DT cambió a Tagliafico por Marcos Acuña, al Fideo por Lisandro Martínez y a RDP por Leandro Paredes, este último cambio debido a que De Paul se encuentra bien físicamente pero no al 100%.

En caso de darse esta segunda posibilidad de arranque, Argentina iría con un 5-3-1-1 en donde los laterales (Acuña y Molina) harían la banda completa, Cuti, Otamendi y Licha armarían la línea de 3 zagueros, Paredes sería el eje con Enzo y Mac Allister de internos, Messi de enganche y Julián de único delantero, siendo así también una especie de sistema "espejo" respecto al que plantea Países Bajos. ¿Cuál de los dos será el equipo inicial en Lusail?

