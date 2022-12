Fernando Rapallini es uno de los representantes argentinos en el Mundial de Qatar 2022. En este escenario, el árbitro aún mantiene la posibilidad de impartir justicia en alguno de los partidos definitorios de la actual edición de la máxima competencia internacional.

El nacido en La Plata, de 44 años, llevó las riendas de tres compromisos en la presente Copa del Mundo. En primera instancia, dirigió el empate sin goles entre Marruecos y Croacia en el marco de la primera fecha del Grupo F, donde los mencionados equipos avanzaron de ronda.

Luego, el juez volvió a decir presente en un encuentro correspondiente a la fase de grupos del certamen. Esto se debe a que comandó la victoria 3-2 de Suiza ante Serbia por la última jornada del Grupo G, donde el ganador selló su clasificación hacia la siguiente instancia.

Por último, Rapallini estuvo al frente del histórico triunfo por penales de Marruecos sobre España en los octavos de final. Aunque generó controversia en el público español por algunas decisiones que tomó durante el duelo, recibió el respaldo de Luis Enrique.

"Creo que ha estado bien, me he disculpado con él por algún gesto en el partido, pero nada más. No soy de responsabilizar a los árbitros, ellos hacen su partido, aciertan y se equivocan como todos, pero en este caso no siento que haya influido en nada. Ha sido un partido de pocas faltas, muy destacable en ese aspecto", expresó el ahora ex DT de España.

¿Cuál es el próximo partido que dirige Rapallini en el Mundial de Qatar 2022?

Hasta el momento, Rapallini no fue designado para un nuevo partido de la cita mundialista. En caso de no dirigir en los cuartos de final y de que Argentina avance hacia las semifinales, el partido entre España y Marruecos podría haber sido su última participación en el torneo.

Sin embargo, si la Albiceleste consigue la clasificación a la final, el platense podría ser elegido para el choque por el tercer y cuarto puesto del campeonato.

Con un panorama donde el combinado nacional es eliminado por Países Bajos en cuartos, podría ser seleccionado para una hipotética semifinal o definición por el título.

En sus tres presentaciones en la competición, fue acompañado por los asistentes argentinos Juan Pablo Belatti y Diego Yamil Bonfá.

Los partidos que dirigió Rapallini en la Copa del Mundo 2022

PARTIDO RONDA Marruecos 0-0 Croacia Fase de grupos Serbia 2-3 Suiza Fase de grupos Marruecos 0 (3)-(0) 0 España Octavos de final

Las estadísticas de Rapallini en el Mundial de Qatar 2022

Partidos 3 Amarillas 14 Rojas directas 0 Doble amonestaciones 0 Penales 0

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22