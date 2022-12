Carlos Masláton, analista financiero argentino, marcó un récord Guinness al haber estado presente en 32 partidos del Mundial de Qatar 2022.

"Habiendo completado hoy 32 partidos vistos en estadios en este Mundial de Qatar 2022, supero el máximo histórico anterior desde el Mundial de 1930 hasta el de 2018, perteneciente a Thulani Ngcobo de 31 partidos en Sudáfrica 2010. Prueba disponible para certificación", aseguró el abogado en su cuenta de Twitter.

Además, Maslatón adelantó que tiene pensado continuar observando encuentros de Qatar 2022 en forma presencial, con lo cual, seguirá estirando su marca: "Anticipo también que veré en este Qatar 2022 un total de 42 partidos".

"Y aclaro que ver no significa llegar a una cancha y sacarse una foto, o sea no es un toco y me voy con un laissez passer de acomodado, sino mirarlo en butaca de tribuna en su totalidad o en un 80% al menos", agregó.

¿Quién es Carlos Maslatón?

Carlos Gustavo Maslatón es un abogado y analista técnico de mercados financieros argentino. Se desempeñó como legislador de la Ciudad de Buenos Aires entre 1987 y 1991 con la UCeDé. En 1983 fundó la Unión para la Apertura Universitaria (UPAU).

El 21 de noviembre de 2020, a través de las redes sociales, Maslatón anunció el relanzamiento de la UPAU y aseguró que tenía la intención de postularse como diputado en CABA en 2021. Finalmente abandonó esta idea y apoyó la campaña de Javier Milei para diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, siendo militante del espacio.

En junio de 2022, protagonizó una polémica en la coalición La Libertad Avanza, al criticar e insultar a Karina Milei, hermana de Javier Milei, y a Carlos Kikuchi, armador político de la coalición, encargados de generar acuerdos políticos con partidos provinciales. Luego, Maslaton le solicitó a Milei una interna para las elecciones presidenciales de 2023. Milei afirmaría que no pertenece al espacio, por lo cual no puede realizarse una interna.