El defensor de Croacia que le pone picante a la previa ante Argentina: "No hay que tenerle miedo a nadie"

Argentina y Croacia darán inicio este martes a las semifinales del Mundial de Qatar, por un lugar en la final del mundo, en la que jugarán contra el ganador del cruce entre Francia ante Marruecos, y como es costumbre en los días previos al partido, los jugadores hablaron en conferencia de prensa.

En este caso, quien habló fue Josip Juranovic, presente en el encuentro entre ambas selecciones en el Mundial de Rusia 2018, y sobre el partido, explicó que "No hay que tenerle miedo a nadie, sino mirarnos a nosotros mismos. Mañana (por el lunes) vamos a ver el análisis del rival con el entrenador, que decidirá cómo jugar".

Además, agregó: "Estamos concentrados en la selección. Incluso le dije a mi agente que no me enviara nada, no estoy interesado en absoluto en este momento. Quiero hacer algo por mí, mis futuros hijos e hijas, quiero contarles la historia de lo que hicimos y sentirme orgulloso".

¿No sabés como es el fixture completo de Qatar 2022 ?



Por último, elogió a sus compañeros en la mitad de cancha, lugar donde se hace fuerte el equipo croata: “Pasar la pelota a Luka Modric, a Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic es más seguro que tener tu dinero en un banco".

